La Russie veut la position suisse en matière de sécurité européenne

Le ministre russe des affaires étrangères Sergeï Lavrov a envoyé une missive au président de la Confédération Ignazio Cassis. Sources: keystone/shutterstock

Le ministre russe des affaires étrangères Sergeï Lavrov a envoyé un courrier au président de la Confédération pour connaître le point de vue de la Suisse en matière de sécurité de l'Europe.

Le président de la Confédération Ignazio Cassis a reçu une lettre en ce sens du ministre russe des affaires étrangères, a indiqué vendredi soir Valentin Clivaz, chef médias suppléant au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), confirmant une information du Tages-Anzeiger. Le DFAE va maintenant clarifier ces questions.

Dans sa missive, M. Lavrov a expliqué la conception russe d'un ordre sécuritaire européen, précise le DFAE. Vendredi, la Russie et la Chine ont publié une déclaration commune dans laquelle elles s'opposent à tout élargissement futur de l'OTAN, faisant écho à l'exigence principale de Moscou pour parvenir à une désescalade des tensions autour de l'Ukraine.

M. Lavrov a également envoyé une lettre à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), dont la Suisse fait partie. Dans son courrier, le Russe demande aux ministres des affaires étrangères des réponses aux questions de Moscou sur la sécurité en Europe. Ils sont notamment priés d'expliquer comment le principe de «l'indivisibilité de la sécurité», soit que la sécurité des uns ne peut se faire aux dépens d'autres, doit être garantie en Europe.

Le DFAE et l'OSCE écrivent une réponse

Le DFAE indique avoir pris connaissance du point de vue de M. Lavrov. En général, les lettres adressées au président de la Confédération reçoivent une réponse individuelle, précise M. Clivaz. Toutefois, comme les décisions mentionnées dans la lettre sont celles de l'OSCE, cette dernière est la plateforme appropriée pour discuter des préoccupations russes, ajoute le DFAE.

Selon lui, la présidence polonaise de l'OSCE veut entamer un processus de dialogue la semaine prochaine. La Suisse soutient cette démarche.

La Russie avait auparavant adressé son catalogue d'exigences à l'OTAN et aux Etats-Unis. Ceux-ci rejettent les principales demandes de la Russie, mais ont proposé un dialogue dans leurs réponses écrites. Le Kremlin a précisé que la Russie n'avait pas encore répondu à cette demande.

Moscou a déployé des dizaines de milliers de soldats depuis des mois aux frontières de l'Ukraine, ce qui pour les Occidentaux est le signe d'une opération militaire d'envergure à venir. La Russie, qui dément tout projet en ce sens, dit en retour se sentir menacée par l'Alliance atlantique et réclame pour faire baisser les tensions la fin de sa politique d'élargissement et son retrait d'Europe de l'Est. Une demande jugée inacceptable par les Européens et les Américains. (ats/myrt)