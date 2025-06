Jusqu'en 2007, les militaires emportaient chez eux 50 cartouches de ce type pour leur fusil d'assaut. Image: Gaetan Bally/Keystone

L’UDC veut le retour d'une pratique abolie à l’armée depuis 18 ans

Au vu de l'augmentation des conflits dans le monde, des élus UDC relancent l'idée de distribuer à nouveau la «munition de poche» aux soldats. Cela avait pris fin en 2007 à la suite d'un féminicide.

Kari Kälin / ch media

Si un ennemi venait à attaquer, les soldats suisses pourraient se défendre et, si nécessaire, se frayer un chemin jusqu’au lieu de la mobilisation. C’est en tous cas dans cette optique que l’armée suisse distribuait autrefois à ses membres un paquet de munitions. Pour le Fass 90, on comptait par exemple sur 50 cartouches, dans une boîte scellée blanche aux rayures grises et noires.

Mais cette tradition helvétique a pris fin, à la suite d’un féminicide. Le 30 avril 2006, l’ancienne star du ski Corinne Rey-Bellet était tuée par son mari avec un pistolet de l’armée. Il avait également tué le frère de la sportive, grièvement blessé sa mère, avant de retourner l'arme contre lui.

Un homme signe le livre de condoléances avant les funérailles de l'ancienne skieuse suisse Corinne Rey-Bellet, le vendredi 5 mai 2006. Image: KEYSTONE

Ce drame avait ravivé le débat sur la pertinence de la munition individuelle, alors que des suicides et des homicides impliquant des armes militaires survenaient régulièrement.

Un an plus tard, le Parlement décidait que les membres de l’armée rentreraient toujours chez eux avec leur arme, mais sans balles. Le Conseil fédéral avait soutenu une motion en ce sens de la commission de la politique de sécurité. Le conseiller fédéral chargé de la Défense à l'époque, Samuel Schmid (UDC, puis PBD), estimait qu’au vu du contexte sécuritaire, il était justifié de renoncer à la remise à domicile de la boîte à cartouches. Une réévaluation de la situation devait être faite par le Conseil fédéral une fois par législature.

Viola Amherd était contre

Entre-temps, la guerre a éclaté sur le continent européen. Peu après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le conseiller national UDC valaisan Jean-Luc Addor avait demandé le retour de la munition de poche. Selon lui, on l’avait supprimée à une époque où l’on croyait à une paix éternelle, déclarait-il au Conseil national.

Mais sa demande avait été rejetée par 135 voix contre 49. La ministre de la Défense Viola Amherd avait rétorqué qu’une attaque terrestre contre la Suisse restait peu probable à court et moyen terme. Et en cas de mobilisation, les soldats recevraient leurs munitions dès leur arrivée sur le lieu de rassemblement.

L'ancienne cheffe de l'armée, Viola Amherd. Image: keystone

La conseillère fédérale du Centre avait rappelé que les homicides et les suicides commis avec des armes de service s’étaient multipliés avant la fin de la munition de poche.

Les chiffres le confirment, après 2007, le nombre de morts par armes à feu a diminué. Cette tendance était toutefois déjà perceptible auparavant, notamment en raison du durcissement de la législation suisse sur les armes.

L'UDC revient à la charge

Trois ans plus tard, la guerre menée par Poutine en Ukraine se poursuit, le Proche-Orient est en feu, et les armées du monde entier se réarment. Des élus UDC relancent donc leur offensive pour que des balles soient à nouveau remises aux soldats suisses. Lors de la session d’été qui vient de s’achever, le conseiller aux Etats bernois Werner Salzmann (UDC) a déposé une motion en ce sens.



Dans l’exposé des motifs, il affirme que cette mesure permettrait trois choses:

Augmenter les réserves de munitions.

Renforcer la capacité de défense.

Raviver la volonté de se défendre.

Il s’agit, selon lui, de permettre aux militaires d’arriver pleinement équipés sur leur lieu d’engagement en cas de mobilisation et de remplir immédiatement leur mission. À ses yeux, ces missions redeviennent d’actualité face aux incertitudes géopolitiques.

L'idée pourrait séduire à droite

Pour Werner Salzmann, également colonel à l’armée, il s’agit aussi pour le Conseil fédéral de tenir sa promesse de 2007, soit d'adapter la remise de la munition de poche en fonction de la situation sécuritaire.

Le soutien à cette idée grandit. Onze conseillers aux Etats, y compris des représentants du Centre et du PLR, ont cosigné la motion. Walter Gartmann (UDC/SG) a déposé une motion identique au Conseil national.

Salzmann ne pense pas que la munition de poche rendra la Suisse plus dangereuse. Dans une déclaration à nau.ch, il a affirmé qu’aucune des affaires de meurtres liés aux armes de l’armée évoquées à l’époque ne concernait cette munition. De plus, l’armée fait aujourd’hui beaucoup plus d’attention à qui elle confie une arme personnelle.

A noter qu'il a fallu plus de temps que prévu pour récupérer toute les cartouches privées. Fin mars 2011, 99,6% des 257 000 boîtes avaient été restituées. L’armée visait initialement une collecte complète d’ici la fin 2009.

Traduit de l'allemand par Joel Espi