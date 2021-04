International

Moutier libérée, les Anglais délivrés



Moutier libérée, les Anglais délivrés

Vous avez passé la journée dans une tanière pour fuir le sale temps? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un pantin à l'apéro.

Moutier, miracle «wtf» 🤔

On croyait qu'en un an, on avait compris quelque chose à ce Covid et les presque-Jurassiens de Moutier viennent ficher le Bronx dans notre science.

Le 28 mars, c'était la grosse bamboche dans les rues de Moutier. On a fêté le «oui» au rattachement de la ville au canton du Jura. «On», c'était des milliers de personnes, pas très très masquées et pas très très distanciées non plus.

Les cas auraient dû flamber. Parce qu'il y a eu les câlins et tout ça. Sauf que non! Nous sommes deux semaines après. Le virus aurait eu le temps de coloniser les futurs Jurassiens et puis non: pas de cluster. Niet. Nada.

Chance, mystère, miracle? Personne ne semble vraiment capter. Le ministre jurassien de la santé Jacques Gerber a demandé à l'OFSP d'analyser toute cette histoire, alors que certains y voient déjà un sacré argument pour rouvrir les restos.

Halte, ne vous réjouissez pas trop! La vice-présidente de la Task Force Covid Samia Hurst a dit dans Forum (RTS) que ce n'était pas des situations comparables. Pour elle, Moutier a été épargnée grâce à la force de l'air extérieur et à l'âge plutôt jeune des participants, moins touchés par des symptômes du Covid. Saura-t-on, saura-t-on pas? En tout cas Moutier si tu veux me donner ton secret, je prends. Tout de suite.

🇬🇧 Back to picoler

Leur hiver aura été (très) long. Après un troisième confinement et une situation sanitaire terrible (le variant, remember?), les Anglais peuvent recommander des pintes en terrasse depuis ce lundi. Mais seulement dehors. Mais c'est déjà ça, hein, et ils ont l'air tout contents:

Les plus pressés ont même bravé la nuit et la pluie pour s'asseoir sur leur première terrasse de 2021 à minuit une. Parce que oui, certains pubs n'ont même pas attendu l'arrivée du jour pour rouvrir.

Vaccinés à tour de bras, les Anglais peuvent de nouveau se faire couper les cheveux, acheter des trucs pas essentiels mais supers, soulever de la fonte en salle de sport et tenter d'oublier la pandémie en ouvrant leurs chakras au spa. Et moi, bah je suis jalouse comme un pou.

Un Paire en PLS 🎾

Le colérique tennisman Benoît Paire vous tape déjà sur le système? Evitez peut-être de lire sa dernière interview dans l'Equipe. Après avoir ramassé (et perdu) contre Jordan Thompson au tournoi de Monte Carlo, le joueur raconte à quel point le manque de public dans les matches lui bouffe la motivation.

Benoît Paire, battu au premier tour du tournoi de Monte-Carlo : « Je suis malheureux quand je suis sur le court » https://t.co/S0hN22lBJI pic.twitter.com/KWu8wZ4kLU — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 11, 2021

Franchement, ça fait presque mal au cœur tant on le sent en PLS et qu'on peut le comprendre. Jusqu'au moment où il balance:

« J'ai pris 12'000 euros pour être à l'hôtel tranquille. Après je rentre chez moi. C'est parfait...»

On est vraiment désolés Benoît, mais on n'arrive pas à te plaindre.

Alain, Insta, rêve avorté 😭

Si vous êtes un peu sur Instagram depuis un an, vous savez qu'Alain Berset, c'est le chouchou des mèmeurs romands et c'est aussi un peu leur copain (ok, peut-être pas toujours). Le conseiller fédéral répond volontiers aux stories et a même eu repartagé des trucs qu'on avait faits sur lui pour rigoler.

Du coup, quand ce post est tombé, la toile romande... est tombée aussi et y a cru grave.

Publiée par le compte @lesmarchesdesainf, la publication a tellement été prise au sérieux que les likes ont explosé.

Si bien que la page a dû démentir pour que les internautes assoiffés aux étoiles plein les yeux ne tombent pas (encore une fois) en découvrant la supercherie. Elle est pas choue la team premier degré? 💛

Et ce soir ? 👀

Puisqu'on est ni en Angleterre ni dans l'hôtel à 12'000 balles de Paire, on va sagement se rouler en boule dans un plaid, hein? Pour ceux qui croient aux miracles (coucou les habitants de Moutier), il y a «Mariés au premier regard» sur M6. Ça te fait croire que la science peut prédire ce qui se passe dans ton cœur. Perso, je suis bien trop réaliste pour rester devant un truc pareil. Ici, ce sera un épisode de la série «This is Us» (❤️) et au pieu.

C'est déjà la fin du Shaker

Et moi je vous dis «adjeu!», comme toute Valaisanne qui se respecte.

