Près de 3 tonnes de cocaïne saisies au Mexique

Une opération d'envergure a permis de saisir une importante quantité de drogues dans le pays.
24.08.2025, 07:5724.08.2025, 07:57
Près de trois tonnes de cocaïne ont été saisies par des militaires et des agents fédéraux lors de trois opérations au Mexique, à la frontière américaine et au large de la côte Pacifique sud, ont annoncé les autorités samedi.

Colombie: un cartel de la drogue tue plusieurs policiers lors d'affrontements

À San Luis Río Colorado (nord-ouest), ville voisine de l'Arizona, des militaires et des gardes nationaux ont localisé vendredi 1,3 tonne de cocaïne après avoir inspecté un camion de marchandises. À l'aide de rayons gamma, «le personnel militaire a détecté des irrégularités» sur le toit du compartiment de chargement, a précisé dans un communiqué le détachement militaire local.

Plusieurs arrestations

Le secrétaire fédéral à la sécurité, Omar García Harfuch, a annoncé sur le réseau social X que le conducteur du véhicule était détenu, dans l'attente des décisions du bureau du procureur général.

Omar García Garcia Harfuch a également indiqué que dans les eaux du Pacifique, au large de l'état de Guerrero, des officiers de la marine avaient saisi 900 kilogrammes de cocaïne.

Six têtes humaines trouvées sur une route au Mexique

Et lors d'une deuxième opération menée dans la même zone côtière, des marins ont trouvé 601 kg de cocaïne à bord d'un navire. Les quatre membres de l'équipage ont été arrêtés.

Pression des Etats-Unis

Le Mexique a intensifié ses actions contre les réseaux de trafiquants sous la pression du président américain Donald Trump, qui menace ses voisins de taxes douanières s'ils ne mettent pas fin aux trafics de drogue.

Les deux pays négocient un accord de sécurité, alors que la presse américaine rapporte que, au début août, Donald Trump a ordonné à l'armée de lutter contre les cartels latino-américains, dont certains ont été classés en février organisations terroristes. (ats/afp)

