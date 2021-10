Après des mois sans voler, les pilotes multiplient les erreurs😨

Image: Shutterstock

Apr√®s des mois sans voler, les pilotes multiplient les erreursūüė®

Si vous aviez déjà peur de l'avion avant le Covid, cet article n'est pas forcément recommandé. La pandémie a considérablement ralenti les vols commerciaux et les équipages ont un peu perdu la main. Meme si les compagnies tentent de régler le problème, cela prend du temps.

Barthélemy Dont / slate

Un article de Slate

L'une des industries les plus sinistr√©es par la pand√©mie de Covid-19 est l'aviation commerciale. Fronti√®res ferm√©es, confinements, tourisme √† l'arr√™t? les compagnies a√©riennes ont vu leur vols se r√©duire √† peau de chagrin. Des milliers d'employ√©s du secteur ont donc du se mettre au ch√īmage partiel ou en activit√© r√©duite.

Cloués au sol, les pilotes ont perdu les automatismes

Alors que le virus recule enfin et que les restrictions de voyage s'allègent progressivement, les vols commerciaux reprennent doucement leur rythme d'avant et beaucoup de pilotes remontent dans un cockpit pour la première fois depuis des mois.

La mémoire musculaire et les automatismes sont émoussés, les procédures d'urgence prennent quelques secondes supplémentaires à être mises en place. Résultat, Bloomberg rapporte que les erreurs mineures commises par les pilotes se multiplient.

Une étude menée par l'université aéronautique d'Embry-Riddle, en Arizona, a repéré que les incidents liés à la perte des habitudes signalés sur l'Aviation Safety Reporting System (ASRS) ont brusquement augmenté pendant la pandémie.

Beaucoup

d'erreurs mineures

L'ASRS est une plateforme officielle, sur laquelle les professionnels américains de l'aviation peuvent signaler anonymement des problèmes survenus pendant un vol. Les autorités de l'air sont conscientes du problème, l'Association du transport aérien international a même publié des guides à l'usage des compagnies aériennes afin de gérer au mieux le retour des pilotes derrière les commandes.

La plupart des incidents constatés sont heureusement des erreurs mineures, et il est possible de préparer correctement les pilotes à la reprise des vols et de leur rendre leurs automatismes. Mais les sessions de simulateur plus nombreuses et les tests plus récurrents demandent du temps et de l'argent.

La compagnie a√©rienne australienne Qantas dispose d'une √©quipe enti√®re consacr√©e √† ce sujet. Mais Qantas fait partie des compagnies qui est le mieux parvenu √† absorber la crise. Les entreprises dont la situation financi√®re est moins favorable pourraient prendre plus de risques. Et dans les airs, les √©conomies de bout de chandelle peuvent co√Ľter des centaines de vies.

Cet article a été publié initialement sur Slate. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original