Syrie: plus de 100 morts dans des combats Kurdes-proturcs

La Turquie voisine considère les FDS comme une extension de son ennemi juré, le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, kurde turc). Et son armée cible régulièrement les combattants kurdes en Syrie et en Irak voisin.

Selon Abdel Rahmane, l'objectif des proturcs est de prendre ensuite les villes de Kobani et Tabaqa, puis celle de Raqqa et au final chasser les FDS des territoires sous leur contrôle.

Elles ont pris aux FDS les villes de Manbij et Tal Rifaat, dans le nord de la province d'Alep. Et les combats continuent depuis avec de lourds bilans humains.

Plus de 100 combattants ont été tués ces deux derniers jours dans les affrontements dans le nord de la Syrie entre factions armées soutenues par la Turquie et forces kurdes syriennes, a indiqué dimanche l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Il faudrait 750 ans pour déminer l'Ukraine: avec ceux qui essaient

En Ukraine, l'armée russe a disséminé des millions de mines pour protéger ses positions de défense. On estime aujourd'hui qu'un tiers du territoire ukrainien est recouvert de mines et de munitions non explosées. Des ONG ont commencé le travail titanesque de déminage du pays. Reportage aux côtés d'une de leurs équipes.

Serhii Shmyrov et Pavlo Mykyento travaillent de concert et se déplacent avec lenteur et précaution. Les deux hommes portent une tenue de protection anti-mines ainsi qu'une visière et d'épais gilets – les températures hivernales se sont abattues sur le Nord de l'Ukraine où un vent glacial souffle au travers des plaines.