Le mécanisme permet d'acheminer depuis la Turquie, sans autorisation de Damas, nourriture, eau ou médicaments aux habitants du nord-ouest de la Syrie (archives). Keystone

Un mécanisme vital pour les civils syriens expire sans accord

Un mécanisme permettant à l'ONU d'acheminer de l'aide humanitaire aux populations des zones rebelles du nord-ouest de la Syrie est arrivé à expiration lundi, faute d'accord au Conseil de sécurité pour le prolonger. Le vote a été reporté à mardi matin.

Les 15 membres du Conseil de sécurité tentent depuis des jours de trouver un compromis pour étendre ce mécanisme qui permet d'acheminer depuis la Turquie, sans autorisation de Damas, nourriture, eau ou médicaments aux habitants du nord-ouest de la Syrie.

Alors que les convois humanitaires ne traversent pas la frontière la nuit, les opérations ont pris fin lundi dans l'incertitude. Avec le décalage horaire, même si un vote positif avait lieu mardi matin à New York, elles ne pourront pas reprendre sur le terrain mardi matin.

«La clé est de trouver un terrain d'entente», a commenté l'ambassadrice britannique à l'ONU Barbara Woodward, qui préside le conseil en juillet.

«Nous voulons faire tout ce qui est possible pour les 4.1 millions de Syriens qui ont désespérément besoin d'aide» Barbara Woodward

Il y a quelques jours, elle avait dénoncé l'utilisation de l'aide humanitaire «comme monnaie d'échange», une accusation qui visait, sans la nommer, la Russie.

Résolution suisse

Le mécanisme créé en 2014 permet à l'ONU d'acheminer de l'aide humanitaire aux populations des zones rebelles du nord-ouest de la Syrie, sans autorisation du gouvernement syrien, qui dénonce régulièrement une violation de sa souveraineté.

Au départ, il prévoyait quatre points de passage, mais après des années de pression en particulier de Moscou, allié du régime syrien, seul le poste de Bab al-Hawa est resté opérationnel. Son autorisation a en outre été réduite à six mois renouvelables, compliquant la planification de l'aide humanitaire.

Selon plusieurs sources diplomatiques, la résolution préparée la semaine dernière par la Suisse et le Brésil visait une reconduction d'un an, réclamée par les humanitaires. Mais la Russie, qui avait mis son veto en juillet 2022 à une extension d'un an, insistait pour seulement six mois, selon ces mêmes sources. La Suisse et le Brésil ont désormais mis sur la table une proposition de neuf mois, a précisé une source diplomatique à l'AFP.

Selon l'ONU, quatre millions de personnes dans le nord-ouest de la Syrie, la plupart des femmes et des enfants, ont besoin d'aide humanitaire pour survivre après des années de conflit, de chocs économiques, d'épidémies et de pauvreté grandissante aggravée par des séismes dévastateurs.

Malgré l'expiration du mécanisme de l'ONU, au moins temporairement, deux autres points de passage sont opérationnels, même s'ils sont moins utilisés que Bab al-Hawa. Le président syrien Bachar Al-Assad avait en effet directement autorisé leur ouverture après les séismes de février, mais cette autorisation expire à la mi-août. (ats)