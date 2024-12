Damas redéploie ses forces face à une avancée rebelle spectaculaire

Alors que les rebelles locaux contrôlent désormais plus de 90% de Deraa et plusieurs positions à Soueida, l'armée syrienne se repositionne dans ces provinces du sud.

Des combattants de l'opposition syrienne conduisent une moto et un véhicule blindé. Image: AP

L'armée syrienne a annoncé samedi qu'elle se redéployait dans Deraa et Soueida, deux provinces du sud, après qu'une ONG a rapporté que Damas avait perdu le contrôle de la majeure partie de Deraa et plusieurs positions à Soueida.

«Nos forces opérant à Deraa et Soueida se redéploient, se repositionnent et établissent un périmètre de sécurité après que des éléments terroristes ont attaqué des points de contrôle isolés», a indiqué l'armée dans un communiqué publié par un média d'Etat.

Vendredi soir, l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a déclaré que les factions locales avaient pris le contrôle de plus de 90% de Deraa, y compris la ville éponyme.

Dans la ville voisine de Soueida, l'OSDH basé en Grande-Bretagne et les médias locaux ont indiqué que le gouverneur, les chefs de la police et des services pénitentiaires, ainsi que le chef de la section régionale du parti Baas au pouvoir, avaient quitté leurs bureaux alors que les combattants locaux prenaient le contrôle de plusieurs points de contrôle.

«Dans le centre du pays, les forces gouvernementales commencent à reprendre le contrôle des provinces de Homs et de Hama face aux organisations terroristes.» Le communiqué de l'armée

Spectaculaire progression

Après avoir pris Alep, la grande ville du nord, et Hama, dans le centre, en moins d'une semaine, les rebelles ont progressé vers Homs, à 150 kilomètres au nord de la capitale, l'avancée la plus spectaculaire en 13 ans de guerre.

Soueida est le fief de la minorité druze de Syrie et est le théâtre de manifestations antigouvernementales depuis plus d'un an.

Damas a fermé les yeux sur les dizaines de milliers d'hommes druzes qui refusaient d'effectuer le service militaire obligatoire. La grande majorité d'entre eux n'a pas pris les armes contre Damas.

La province de Deraa a été le berceau du soulèvement de 2011 contre le régime du président Bachar al-Assad, mais elle est repassée sous le contrôle du gouvernement en 2018 en vertu d'un accord de cessez-le-feu négocié par la Russie, alliée du régime syrien.

Les anciens rebelles qui ont accepté l'accord de 2018 ont pu conserver leurs armes légères.

Cette province a été en proie à des troubles ces dernières années, avec de fréquentes attaques, des affrontements armés et des assassinats, dont certains ont été revendiqués par le groupe État islamique. (dal/ats)