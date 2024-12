++ Syrie en direct ++

Le chef des rebelles en Syrie a affirmé vendredi vouloir renverser le président Bachar al-Assad. Ses combattants ont déferlé de leur fief pour s'emparer de villes-clés lors d'une offensive fulgurante à laquelle la Turquie a apporté son soutien.



Les rebondissements militaires touchent aussi l'est et le sud du pays meurtri par une guerre complexe qui a fait un demi-million de morts depuis 2011, et l'a morcelé en zones d'influence, avec des belligérants soutenus par différentes puissances étrangères.



Principal allié du pouvoir syrien, la Russie, prise par sa guerre contre l'Ukraine, a appelé ses ressortissants à quitter la Syrie. En 2015, elle était intervenue avec force pour aider militairement les troupes d'al-Assad à inverser le cours de la guerre et à reprendre une grande partie du territoire.

Image: ats

Révolution

Si les rebelles s'emparent de Homs, la troisième ville du pays, seules Damas et la côte méditerranéenne seront encore aux mains des forces de Bachar al-Assad, dont la famille est au pouvoir depuis plus de cinq décennies en Syrie.



«Lorsque nous parlons d'objectifs, le but de la révolution, c'est de renverser ce régime. Nous avons le droit d'utiliser tous les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif», a dit à CNN Abou Mohammed al-Jolani, le chef du groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Son groupe qui mène la coalition rebelle est considéré comme terroriste par l'ONU, les Etats-Unis et certains pays européens.



«Objectif, Damas»

«Idleb, Hama, Homs et bien sûr l'objectif, Damas: l'avancée des opposants continue. Nous souhaitons que cette avancée se poursuive sans incident», a déclaré le président turc, Recep Tayyip Erdogan, dont le pays est un soutien majeur des rebelles.



Craignant l'entrée des rebelles, des dizaines de milliers d'habitants de Homs, principalement des membres de la minorité alaouite dont est issu le dirigeant syrien, ont fui en direction de la côte ouest, d'après l'OSDH.



«Même si c'est le diable»

Mais Yazan, un ex-militant anti-régime qui a fui Homs et s'est réfugié en France, a déclaré «avoir rêvé de cela depuis plus d'une décennie». «Peu importe qui mène (cette offensive), même si c'est le diable lui-même. L'important est que ce pays soit libéré» du pouvoir Assad.



L'OSDH a indiqué que les troupes gouvernementales syriennes s'étaient retirées de Homs vendredi, mais le ministère syrien de la Défense a démenti.



Ces dernières heures, les rebelles «sont entrés dans les villes de Rastane et Talbisseh», dans la province de Homs, en l'absence totale des forces du régime, a ajouté l'OSDH qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie.