SWIFT? L’Europe frileuse à se décider

SWIFT (l'acronyme de« Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication») est le réseau de messagerie bancaire le plus utilisé au monde. La société, fondée en 1973 pour sécuriser les échanges bancaires, compte aujourd'hui plus de 10 000 institutions financières dans plus de 200 pays. Concrètement, Swift permet aux banques d’échanger des ordres de paiement ou de transferts de fonds. Les pays européens, inquiets pour leur approvisionnement énergétique, hésitent toujours à prendre une décision définitive contre Moscou à ce sujet.