témoignage watson

Inondations à Liège, Belgique: «Des maisons emportées par les flots»



Image: Keystone/watson

Drame à Liège: «J’ai peur pour mes amis. Deux sont bloqués»

Renaud (25 ans) témoigne depuis Liège des terribles inondations qui ravagent sa ville.

Reclus chez lui sur les hauteurs de Liège, Renaud, un informaticien belge de 25 ans, assiste impuissant aux crues qui submergent sa ville. Il témoigne pour watson, ému et inquiet.

La peur

«J’ai peur pour mes amis. Deux d’entre eux sont bloqués au premier étage de leur maison à Trooz (province de Liège). Le rez-de-chaussée est submergé. Ils n’ont plus de téléphone, plus d’électricité pour recharger les batteries de leurs portables. On ne sait pas quand ils pourront être sauvés. Mon meilleur ami a pu quitter ce village, mercredi après-midi, en tracteur, mais on ne sait pas dans quel état il retrouvera sa maison.»

Les appels au secours se multipliaient jeudi👇

La situation

«On assiste à des scènes de chaos. Un collègue devait aider sa belle-mère, apparemment sa maison a été détruite et emportée. Il n’y a plus rien. Sur Pepinster, une dizaine de maisons ont été emportées par les eaux. Ça fait peur et on ne peut rien faire. La nature reprend ses droits. La pluie s’est un peu calmée depuis mercredi, mais elle tombe toujours. Certains endroits ont été forts touchés et commencent à se dégorger, mais au centre-ville de Liège, le point culminant de la crue est annoncé pour 21 heures jeudi.»

D'autres sont sauvés grâce au système D 👇 La situation reste critique à #Pepinster où les habitants sont évacués à l’aide de ce tractopelle. Certains sont toujours réfugiés sur un toit depuis hier soir @TF1LeJT @LCI #inondations #Belgique pic.twitter.com/2UHgaCggGv — Cédric Pueyo (@cedricpueyo) July 15, 2021

Les infos

«C’est assez bizarre comme atmosphère. On est tous scotchés aux infos, la vie est à l’arrêt. Il y a des éditions spéciales du JT qui tournent en boucle. Des interruptions de programmes se succèdent. On voit et revoit des images des crues. En milieu d’après-midi jeudi, le bourgmestre a demandé aux habitants du centre-ville de quitter les lieux. Une édition spéciale est aussitôt apparue sur les écrans.»

La solidarité

«Il y a un bel élan de solidarité sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens proposent logis et couvert pour venir en aide à la population. Certains proposent des vêtements, des draps, de quoi subvenir aux besoins des gens. Ça met du baume au cœur.»

Nos équipes agissent rapidement pour aider la communauté de Liège touchée par les intempéries. Nous avons livré des boissons non alcoolisées et des essuies dans la zone d'évacuation. Nous suivons la situation et souhaitons beaucoup de courage à toutes les personnes touchées. pic.twitter.com/W1lEm0rE7Y — AB InBev BE (@ABInBev_BE) July 15, 2021

La tristesse

«Ce qui me rend triste, c’est de voir les gens dans la misère. J’ai beaucoup de compassion, beaucoup d’empathie. Ça m’émeut beaucoup. Je redoute aussi que des animaux domestiques soient laissés pour compte. D’après ce que je sais, les gens qui sont évacués par les autorités ne sont pas autorisés à prendre leurs animaux avec eux. Une personne proposait d’aller les chercher en kayak. C’est un peu choquant.»