Témoignage

«Seul un Russe mort est un bon Russe. Je n'aurais jamais pensé dire ça»

Rostislav a été grièvement blessé au combat. Si cet ancien soldat ukrainien n'a que du mépris à l'égard des Russes, il ne se montre pas beaucoup plus tendre avec son gouvernement. Il nous livre son récit, que nous retranscrivons tel quel.

Paul Flückiger, Izmaïl / ch media

Plus de «International»

«Je me trouve actuellement dans le sud-ouest de l'Ukraine parce que je ne peux plus me battre. J'étais dans l'armée depuis trois mois, mais j'ai été très gravement blessé. C'était il y a huit mois, près d'Izioum, la porte nord du Donbass, qui était alors encore occupée par les Russes.

Je ne sais pas exactement comment ça s'est déroulé. Il y a eu une explosion. Deux jours plus tard, je me réveillais dans un hôpital. J'ai eu plusieurs fractures aux côtes et de graves blessures internes. Je pense que ma carrière militaire est terminée. Maintenant, j'aide mon pays à exporter des céréales et je collecte de l'argent pour mon ancienne unité, qui continue à se battre dans le Donbass.

Rostislav a été grièvement blessé au combat.

Les combats

Le 24 février, je m'étais immédiatement portée volontaire. Le jour de mon anniversaire. Ce jour-là, je devais m'envoler avec ma femme pour des vacances en Egypte. L'aéroport de Kiev est tout proche de Brovary, ma ville natale. Mais Poutine a attaqué l'Ukraine pendant la nuit. En quelques heures, l'espace aérien était bouclé. Je suis un chasseur passionné et j'avais plusieurs bons fusils à la maison. Je me suis immédiatement engagé auprès du service local de l'armée.

Nous avons d'abord défendu Brovary. Les Russes s'étaient approchés. Ils se tenaient à deux kilomètres de la ville. C'est dire à quel point la situation était tendue au début de la guerre. Mais ensuite, nous avons réussi à les repousser. J'ai fait une vidéo sur mon téléphone portable à l'époque. Tout le champ est jonché de Russes, tellement il y a de cadavres.

Les Russes

Seul un Russe mort est un bon Russe. C'est devenu la norme. Je n'aurais jamais pensé que je parlerais un jour comme ça. Tout a changé. Aujourd'hui, je refuse de parler russe. Ma femme va encore plus loin.

«Ma femme a pitié de chaque chien boiteux, mais elle n'a absolument aucune empathie pour un Russe blessé. Pour elle, il a moins de valeur qu'un animal»

Je ne comprends tout simplement pas cette guerre. Que nous veulent-ils? Aucun des soldats russes capturés par mon unité n'a pu me l'expliquer. Eux non plus ne savent pas pourquoi ils nous font cette guerre.

Mais une chose est ressortie des entretiens avec les prisonniers de guerre: les Russes sont un peuple très attaché à l'autorité. Autrefois, ils suivaient le tsar, plus tard les dirigeants soviétiques, et maintenant Poutine. La grande majorité des Russes ne fait qu'obéir aux ordres du Kremlin. Et c'est ainsi qu'ils partent en guerre en Ukraine, sans même savoir pourquoi. Mais ils y vont, ils se battent contre nous, parce que leurs autorités ont dit qu'ils devaient le faire.

Zelensky et la corruption

Nous, les Ukrainiens, sommes très différents. Nous avons toujours été rebelles, même nos propres dirigeants et politiciens sont peu considérés. Prenons Volodymyr Zelensky: bien sûr, maintenant, nous sommes tous derrière lui.

«Mais dès que le danger russe sera écarté, on fera les comptes en Ukraine»

Je n'ose pas prédire si le président, avec ses propos autrefois anti-ukrainiens, pourra rester à la tête de l'émission télévisée «Kvartal-95».

Ce qui est sûr, c'est que je ne supporte pas Zelensky. Le système est corrompu, que ce soit son équipe gouvernementale et surtout dans l'armée, où la nourriture et les munitions ont été achetées à des prix massivement surévalués, juste pour que les ministres et les fonctionnaires puissent s'enrichir. Alors que des gens comme moi collectent de l'argent pour l'armée afin que les soldats reçoivent des gants et autres, car l'argent volé du gouvernement n'est pas disponible pour ça.

La corruption existe dans tous les pays. Sauf qu'en Ukraine, elle est particulièrement visible et prononcée. Zelensky a promis monts et merveilles aux Ukrainiens, y compris l'éradication de la corruption, mais après sa victoire électorale en 2019, il n'a pas fait grand-chose pour y remédier.

Il faut lui laisser qu'il joue bien son rôle de président. A la tête du pays, il rencontre les principaux hommes politiques du monde entier. Et ces derniers se montent plutôt enthousiastes à son égard. Pour l'instant, pour nous, c'est tout ce qui compte. Sans l'aide occidentale, nous aurions beaucoup plus de mal contre les Russes.»