Malgré Taïwan, le sommet virtuel entre Biden et Xi débute en douceur

Cette rencontre virtuelle se tient au moment où Xi Jinping ne cesse de renforcer son emprise sur le régime. Le parti communiste chinois a adopté la semaine dernière un texte appelant «le parti, l'armée et le peuple tout entiers à s'unir plus étroitement autour du comité central dont Xi Jinping forme le coeur». (ats/jch)

Le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a dit lundi que les deux dirigeants «auront un échange de vues franc, profond et complet» sur leurs relations bilatérales, qui se trouvent à «un carrefour critique».

Si après l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, le ton a changé par rapport aux emportements de l'ère Trump, la relation entre Washington et Pékin reste extrêmement tendue. Le sort de Taïwan concentre actuellement les crispations.

La conversation entre les deux dirigeants, qui a débuté à 19h45, heure de Washington (01h45 mardi en Suisse) pourrait durer «quelques heures» , avait précisé la porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki plus tôt dans la journée. A Washington comme à Pékin, on tempère les attentes sur cette discussion, qui ne devrait pas déboucher sur «des résultats concrets» , a averti la Maison-Blanche.

«La Chine et les Etats-Unis doivent améliorer leur communication et leur coopération. Je suis prêt à travailler avec vous.»

Joe Biden a assuré que «la compétition entre les deux pays ne devait pas se transformer en un conflit, qu'il soit intentionnel ou non» , lors de cet échange qui intervient alors que les contentieux s'accumulent entre Washington et Pékin, à propos de Taïwan, mais aussi des échanges commerciaux ou encore des droits fondamentaux.

Joe Biden et chinois Xi Jinping ont entamé un sommet virtuel très attendu. Le président américain a souligné le besoin de «garde-fous» pour éviter «un conflit» entre les deux pays, alors que son homologue chinois a plaidé pour une meilleure «communication».

Les excuses les plus débiles en 13 mèmes

La Russie provoque du remue-ménage dans l'espace, et ça fâche les USA

Malgré Taïwan, le sommet virtuel entre Biden et Xi débute en douceur

Plus de «International»

La situation à Taïwan a récemment provoqué des tensions entre Washington et Pékin. Ce premier échange virtuel entre la Chine et les Etats-Unis est donc crucial pour rétablir une bonne entente entre les deux pays.

Joe Biden, à gauche et Xi Jinping, à droite.

Joe Biden, à gauche et Xi Jinping, à droite. Image: sda

Les plus partagés

Les plus commentés

Saint-Martin: la première fois cochonne de Marine et Jonas

Les plus lus

Le couple Fillon est de retour au tribunal: bref résumé de l'affaire

François Fillon, l'ex-Premier ministre français, et son épouse Penelope reviennent à la barre. Leur procès en appel s'est ouvert lundi à Paris. Vous êtes passé à côté de l'affaire? On vous rappelle tout en trois points.

Le procès en deuxième instance de l'un des couples les plus connus de la politique française s'est ouvert le 15 novembre. Il y un an et demi, François Fillon était condamné pour détournement de fonds publics (entre autres). Il avait fait appel.