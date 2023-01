La prochaine grande guerre? Taïwan se prépare à affronter la Chine

A Taïwan, on a longtemps pensé qu'une guerre avec la Chine n'arriverait pas. Avec l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, l'Etat insulaire se rend compte que les chiens qui aboient peuvent aussi mordre. Sur la petite île, on se prépare au pire.

Felix Lill, Taipeh / ch media

Lorsque Wen Liu parle de son nouveau loisir, sa voix s'élève. «J'ai appris comment grimper le plus intelligemment possible et comment fonctionne la logistique des biens critiques.» Wen Liu, professeure d'ethnologie à l'Academia Sinica de Taipei, dans le cadre de sa profession principale, est en train de découvrir un autre monde. «J'ai également participé à un cours militaire.» Et elle a dans son entourage de nombreuses personnes qui ont également appris à se servir d'une arme.

Au téléphone, Wen Liu, qui préfère ne pas se rencontrer en personne, raconte à quel point son pays natal est sensibilisé depuis quelques mois.

«Jusqu'à récemment, personne ne voulait parler de la guerre»

Mais maintenant, le sujet est à l'ordre du jour. Plusieurs organisations non gouvernementales ont commencé à proposer des cours d'autodéfense. «Le groupe de participants est étonnamment diversifié», dit Wen Liu. «Il y a aussi de jeunes mères. Et beaucoup de personnes qui ne pensent pas vraiment politiquement.» Des gens, en somme, qui voulaient se protéger.

A Taiwan, une île de 24 millions d'habitants au sud de la Chine continentale, le risque de guerre est considéré comme absolument réel ces jours-ci. Xi Jinping, qui gouverne la Chine continentale depuis Pékin, a annoncé à plusieurs reprises la «réunification» avec Taïwan, si nécessaire sous la contrainte. Et ce qui, pour beaucoup, sonnait jusqu'à présent comme l'aboiement bruyant d'un chien effronté, se sent beaucoup plus menaçant depuis quelques mois.

«L'invasion de la Russie en Ukraine a ouvert les yeux de nombreuses personnes» Wen Liu

Préparatifs en cas d'urgence

De plus en plus de personnes se préparent aux situations d'urgence. On le voit aux nouveaux cours de défense qui semblent jouir d'une forte demande. Le débat politique est lui aussi marqué par le scénario de guerre. Les parlementaires exigent des peines de prison plus longues pour les personnes qui coopèrent avec des acteurs de la Chine continentale d'une manière qui mettrait en danger la sécurité de Taïwan. En outre, le service militaire est porté à un an. Et il n'est pas rare d'entendre des personnes être accusées soit de minimiser la situation, soit de faire la guerre.

A première vue, les chances de Taïwan semblent minuscules: la Chine continentale, qui considère Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme une partie de son propre territoire, est presque infiniment plus grande en termes de superficie et de population. En conséquence, Pékin dispose d'une armée beaucoup plus puissante, ce que les récentes tentatives de réarmement du gouvernement taïwanais ne compensent guère. D'un autre côté, les Etats-Unis et le Japon ont fait savoir qu'ils seraient du côté de Taïwan en cas d'invasion par Pékin.

Et la guerre en Ukraine a montré ce que peut être un soutien militaire.

Le conflit de Taïwan trouve son origine dans la guerre civile chinoise, qui s'est terminée en 1949 par la victoire des communistes. Entre-temps, leurs adversaires, les partisans du Parti nationaliste (KMT) et de son leader Tchiang Kai-shek, s'étaient réfugiés sur l'île de Taïwan, d'où ils planifiaient la reconquête du continent. Plus le temps passait, plus les nationalistes se sentaient chez eux à Taiwan. Mais avec le début du grand miracle économique en Chine continentale, les revendications pour le contrôle de Taïwan se sont peu à peu faites plus pressantes.

Tout le monde ne veut pas d'une ligne dure envers la Chine

Taïwan, qui est passé d'une dictature militaire à une démocratie après la mort de Tchiang dans les années 1980, est aujourd'hui profondément divisé. Officiellement, personne ne veut revenir à la dictature, et la reconquête de la Chine continentale n'est plus réclamée. Mais la ligne dure adoptée par la présidente Tsai Ingwen et son Parti démocratique progressiste (DPP) vis-à-vis de Pékin ne plaît pas à tout le monde.

«Le DPP ne comprend pas comment entretenir de bonnes relations avec Pékin», déclare Chieh-cheng Huang. Dans une salle de réunion de la National Policy Foundation, un think tank du KMT, aujourd'hui dans l'opposition, il ne fait pas de cadeau à Tsai:

«Votre parti fait de la publicité en provoquant la Chine. C'est très imprudent»

Chieh-cheng Huang estime également que les nouveaux cours d'autodéfense, financés par des patriotes fortunés mais entretenus sans contact intensif avec le ministère de la Défense, sont naïfs. L'homme aux cheveux gris et aux bretelles se fait apporter, par une assistante, une veste de camouflage dans sa chambre. «C'est ma veste. Mais est-ce que je suis un guerrier parce qu'elle a des motifs de camouflage?» C'est justement maintenant qu'il faut désespérer, selon Huang:

«Nous n'avons pas eu de conflit armé depuis 64 ans, la Chine non plus depuis 1979. Nous nous battrons tous les deux comme des amateurs! Qu'est-ce que cela signifie»

Deux personnes sur trois à Taïwan craignent une guerre

Rares sont ceux qui contrediraient Huang. Pourtant, un sondage réalisé en septembre par le magazine taïwanais Global Views Monthly a montré que près des deux tiers de la population taïwanaise craignaient une guerre. En outre, plus de 55% des entreprises s'inquiètent d'être discriminées par les tensions sur l'important marché de la Chine continentale. Et au milieu de l'année, un sondage de l'Institut des études de défense et de sécurité nationales a révélé que près des trois quarts des gens iraient à la guerre pour Taïwan. Une bonne moitié serait également optimiste en cas de guerre. Wen Liu en fait partie.

«Je pense que Taïwan a une bonne chance de se défendre» Wen Liu

«En principe, il est déjà difficile de conquérir une île.» Contrairement à l'invasion de la Russie en Ukraine, Taïwan ne pourrait pas être envahie par des chars. Le rôle des forces armées dans les airs et sur l'eau serait plus important. Et Liu, qui multiplie depuis quelque temps les échanges avec des experts en matière de défense, pense que Taïwan serait bien positionnée, notamment grâce à l'aide éventuelle d'autres pays.

Plus que l'aspect militaire, c'est la situation politique qui l'inquiète. «Nous sommes tellement divisés. La force que nous aurions en cas de guerre dépend aussi de qui serait alors au pouvoir.» Wen Liu, proche du DPP actuellement au pouvoir, serait moins optimiste si le KMT était au pouvoir. «La volonté politique de se battre réellement serait alors moindre, je le crains.» Du côté du KMT (opposition), on affirme plutôt qu'une guerre ne commencerait même pas.

Les deux camps semblent être d'accord sur un point: si Pékin lance vraiment une invasion, la cohésion de tous les habitants de Taïwan sera déterminante. Et dans ce cas, toute préparation de la population serait préférable à l'absence de préparation. (aargauerzeitung.ch)