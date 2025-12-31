L’Ukraine déploie son nouveau robot «destructeur»

L'armée ukrainienne peut utiliser son nouveau robot, le DevDroid NW 40. Image: DevDroid

L’Ukraine déploie son robot «destructeur»

Dans la guerre en Ukraine, les drones sont depuis longtemps omniprésents dans les airs. Désormais, un robot pourrait aussi transformer les combats au sol.

Plus de «International»

Un article de

L’Ukraine a intégré pour la première fois à ses troupes un robot terrestre armé, conçu et développé sur son propre territoire.

Comme l’a annoncé le fabricant DevDroid, le ministère de la Défense a autorisé l’utilisation du système Droid NW 40 au sein des forces armées.

Une nouvelle révolution technique sur le front

Grâce à cette procédure dite de «codification», le robot peut désormais être acheté, livré et déployé de manière régulière. Selon l’entreprise, le système répond également aux standards de l’Otan, une condition essentielle pour une utilisation militaire harmonieuse et une intégration logistique sans heurts.

Cette validation est donc perçue comme une étape clé vers une adoption plus large des systèmes terrestres sans équipage.

Le Droid NW 40 est un véhicule terrestre à chenilles télécommandé, conçu pour des missions de reconnaissance et de combat dans des zones particulièrement dangereuses. Des caméras et des capteurs permettent une surveillance continue du champ de bataille. Le pilotage se fait exclusivement à distance, via plusieurs canaux de communication utilisables en parallèle, dont l'internet par satellite, les réseaux mobiles et les liaisons radio.

Une importante innovation sur l'armement

L’une des principales nouveautés réside dans le module de combat intégré Wolly-40. Celui-ci permet d'élever l’arme de façon verticale de -5 à plus 65 degrés, et possède également une couverture horizontale d’au moins 270 degrés.

Le dispositif est armé d’un lance-grenades automatique de 40mm, de type Mk-19 ou AGL-53. Sa portée effective atteint jusqu’à 1,5 kilomètre et sa capacité maximale est de 48 grenades. Il est destiné à être utilisé contre l’infanterie ennemie, des positions fortifiées dans les tranchées, ainsi que des véhicules légèrement blindés ou non blindés.

Entièrement électrique, le robot peut parcourir jusqu’à 50 kilomètres sur route avec une seule charge de batterie, et environ 40 kilomètres en terrain difficile. En mouvement, il peut être engagé durant douze heures, tandis qu’en mode veille, il est capable de rester opérationnel durant plusieurs jours. Le fabricant résume l’ambition du système en une formule:

«Il protège ses alliés et détruit ses ennemis»

Traduit de l'allemand par Joel Espi