Taylor Swift sort du silence après l'attaque au couteau à Southport

La star américaine s'est dite mardi «complètement choquée» après l'attaque au couteau survenue la veille à Southport, dans laquelle trois enfants ont été tués, durant un cours de danse autour de ses chansons.

«L'horreur de l'attaque d'hier à Southport ne cesse de me submerger et je suis simplement complètement choquée (...) Ce n'était que de petits enfants dans un cours de danse», a écrit la chanteuse sur Instagram. «Je ne sais absolument pas comment exprimer mes condoléances à ces familles», a-t-elle ajouté.

La chanteuse a fait part de sa consternation mardi, sur son compte Instagram. image: instagram

Selon un dernier bilan mardi, trois enfants ont été tués, huit autres blessés - dont cinq en état critique - ainsi que deux adultes, dans cette attaque qui s'est produite lors d'une activité organisée pour les enfants autour des chansons de Taylor Swift, toujours en pleine tournée mondiale. La police a arrêté un adolescent de 17 ans et ne considère pas l'agression comme liée au terrorisme.

L'attaque a suscité d'autres réactions dans le monde politique britannique. Après le premier ministre Keir Starmer, au tour du roi et de la reine, Charles et Camilla, de faire part de leur désarroi et de leur soutien aux familles des victimes. Ils ont bientôt été rejoints par le princes et la princesse de Galles, Kate et William, dans un communiqué conjoint: «En tant que parents, nous ne pouvons imaginer ce que vivent les familles, les amis et les proches des personnes tuées et blessées à Southport aujourd'hui.»

Une collecte organisée

Pour leur part, des fans de la chanteuse au Royaume-Uni ont lancé une collecte sur internet qui avait déjà levé plus de 51 000 livres mardi en milieu de journée. «Nous travaillons avec l'hôpital pour enfants d'Alder Hay (à Liverpool) pour aider à lever de l'argent pour les familles touchées par la tragédie de Southport, et pour financer les funérailles des deux jeunes 'swifties' qui ont tragiquement perdu la vie», indique la page de la collecte sur la plateforme JustGiving.

C'est une swifty, Cristina Jones, qui est à l'origine de cette collecte, baptisée «Swifties for Southport» et lancée en partenariat avec l'association caritative de l'hôpital pour enfants où ont été transportés des blessés.

«L'idée que ces parents vivent un enfer en ce moment et l'idée qu'ils subissent un stress financier à cause de cela nous brise le coeur», a-t-elle expliqué à la BBC. «Nous ne pouvons en aucun cas améliorer les choses. Mais éliminer un peu de stress était définitivement une priorité pour nous», a-t-elle ajouté. (mbr/ats)