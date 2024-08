Taylor Swift n'est pas réapparue depuis le projet d'attentat qui visait le stade dans lequel elle devait donner trois concerts, cette semaine, à Vienne. image: getty, montage: watson

attentat terroriste

Où est passée Taylor Swift?

Depuis l'annulation de ses trois concerts à Vienne, en raison d'un projet d'attentat islamiste déjoué à la dernière minute, Taylor Swift n'est pas réapparue publiquement. Pourquoi ce silence radio, alors que la star de la pop à pour habitude de maintenir un lien étroit avec ses fans?

Bientôt 48 heures sans le moindre signe de vie. Autant dire une éternité pour Taylor Swift, qui a pris le réflexe de communiquer régulièrement avec ses swifties, sur les réseaux sociaux. D'autant plus lorsqu'un drame vient ralentir sa folle course sur l'autoroute de son succès. Ce fut d'ailleurs le cas, il y a quelques jours, après l'attaque au couteau qui a ôté la vie à deux enfants et blessé neuf autres, dans le nord-ouest de l’Angleterre, alors que les bambins dansaient dans un atelier basé sur le répertoire de la chanteuse.

«L’horreur de l’attaque d’hier à Southport ne cesse de me submerger et je suis simplement choquée. Ce n’était que de petits enfants dans un cours de danse» Taylor Swift dans une story Instagram, fin juillet

Depuis mercredi soir et l'attentat islamiste déjoué à la dernière minute à Vienne, il faut avouer que son silence devient assourdissant. L'annulation des trois dates dans la capitale a été annoncée et «décidée» par l'organisateur autrichien, par voie de presse et sur son compte Instagram.



Depuis, plus rien.

La star de la pop a décidé de disparaître et les fans sont toujours réunis au cœur de la ville, pour se prêter main forte et chanter les tubes de leur héroïne. Des églises de Vienne ont même accueilli les naufragés pour leur offrir un bref moment de culte.

Il y a deux jours, les «swifties» pouvaient encore s'offrir des T-shirts en guise de lots de consolation, aux abords du stade. Jeudi matin, les tabloïds autrichiens révélaient le départ des imposants camions qui trimballent quotidiennement sa puissante infrastructure scénique. Direction Londres, où Taylor Swift doit donner pas moins de cinq concerts dès le 15 août, dans le mythique stade de Wembley? Pas sûr.

Alors qu'ils s'avouent rassurés d'avoir survécu à l'horreur, les fans s'interrogent désormais sur l'état de santé de la star, mais aussi sur la suite de cette tournée européenne, qui est censée se terminer la semaine prochaine.

Et les spéculations vont bon train, puisqu'aucune confirmation n'a pour l'heure émané de l'entourage de l'artiste. Seule la police de Londres tente de se montrer rassurante, en affirmant qu'elle «travaille en étroite collaboration avec les équipes de sécurité des lieux et d'autres partenaires pour garantir la mise en place de plans de sécurité et de maintien de l'ordre approprié». Mais c'est très insuffisant pour sécher les larmes de plusieurs centaines de milliers de fans.

Et les questions sans réponse sont nombreuses. Est-elle encore planquée dans sa chambre d'hôtel viennoise, comme le suggérait un journaliste de RTL, vendredi matin? A-t-elle déjà sauté dans son jet privé pour rejoindre la capitale anglaise? Ou au contraire s'est-elle discrètement retranchée chez elle, aux Etats-Unis, pour digérer le choc? Quoiqu'il en soit, le silence de la star donne du fuel aux théories les plus folles.

Sur les réseaux sociaux, les fans sont persuadés que cette étrange disparition cache quelque chose de grave. La piste la plus répandue? Taylor Swift ne sait pas encore si elle compte honorer ses dates londoniennes et les tractations sont tendues.

«Ce silence signifie que quelque chose est en train de se passer en coulisses. Ils réfléchissent à la suite des événements. Ce qui est compréhensible, car il en va de la sécurité de beaucoup de monde» Natascha Strobl, politologue et «swiftie», interrogée par t-online

Pour ne rien arranger, son boyfriend, actuellement en camp d'entraînement avec les Chiefs aux Etats-Unis, est «inquiet», selon un proche qui se serait confié à Page Six. Si Travis Kelce aurait «immédiatement pris contact» avec sa douce, il ne compte pas la rejoindre en Europe.

Une peur ravivée

Ses fans savent, depuis 2019, que les attaques terroristes sont sa plus grande angoisse. Deux ans après l'attentat islamique qui avait tué 22 fans de la chanteuse Ariana Grande à la Manchester Arena, Taylor Swift s'était confiée au magazine Elle, notamment au sujet de la sécurité de sa tournée Reputation.

«J'étais complètement terrifiée à l'idée de partir en tournée, parce que je ne savais pas comment nous allions assurer la sécurité de 3 millions de personnes pendant sept mois. Il y a eu énormément de dépenses et d’efforts déployés pour assurer la sécurité de mes fans» Taylor Swift dans Elle, en 2019

La Manchester Arena, le 22 mai 2017, juste après l'attentat-suicide en clôture du concert d'Ariana Grande. PA Images

Il faut dire qu'un attentat contre un stade où des dizaines de milliers d'adolescents se réunissent pour applaudir leur star, c'est la magie qui se vide de sa substance. La pop devient politique, l'horreur accapare la scène et l'innocence quitte les visages. Un petit mois après la tentative d'assassinat de Donald Trump, ce projet d'attaque terroriste rappelle aussi que les apparitions publiques des célébrités sont un casse-tête de plus en plus sensible. Et on peut facilement imaginer que le cœur n’est plus vraiment à chanter des tubes en cœur, avec un peu de naïveté en bandoulière.

En 2019, et toujours dans le magazine Elle, Taylor Swift se montrait néanmoins positive, malgré les risques que comportent ses concerts, qui réunissent plus de 70 000 personnes à chaque fois. Elle qui ne se balade jamais sans un «pansement de qualité militaire de la marque QuikClot, destiné aux blessures par balle ou par arme blanche», selon le NY Post, disait aussi que «nous devons vivre courageusement pour nous sentir vraiment vivants et cela signifie ne pas nous laisser dominer par nos plus grandes peurs».

Suffisamment pour maintenir les cinq dernières dates de sa tournée européenne, dès le 15 août, à Wembley? Mystère. Du moins tant que son silence radio ne sera pas officiellement brisé.