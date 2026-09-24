Canberra s'en prend vivement à OpenAI
Le Premier ministre australien Anthony Albanese a accusé jeudi le géant de l'intelligence artificielle OpenAI d'avoir «infiltré» le site gouvernemental des services de santé, faisant part de son «extrême préoccupation».
En marge de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies à New York, il a déclaré:
L'agent IA a infiltré des dossiers publics et internes du service statistique de santé, a détaillé le dirigeant. «A ce stade, rien n'indique qu'il y ait eu un accès à des informations personnelles, mais les investigations se poursuivent», a indiqué Anthony Albanese, dénonçant une situation «inacceptable».
Les services de l'Etat enquêtent également pour déterminer si d'autres entités gouvernementales ont elles aussi pu être touchées, a-t-il ajouté. (sda/ats/afp/svp)