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Canberra accuse OpenAI d'avoir infiltré un site officiel de santé

Australian Prime Minister Anthony Albanese addresses the National Press Club in Canberra, Australia, on, April 30, 2025. (Lukas Coch/AAP Image via AP) Anthony Albanese
Anthony Albanese accuse OpenAI de profiter de failles pour jouer avec des sites officiels de santé en Australie.Keystone

Canberra s'en prend vivement à OpenAI

Anthony Albanese, le Premier ministre australien, a accusé la société technologique d'avoir infiltré des dossiers publics et internes du service statistique de santé.
24.09.2026, 06:1324.09.2026, 06:13

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a accusé jeudi le géant de l'intelligence artificielle OpenAI d'avoir «infiltré» le site gouvernemental des services de santé, faisant part de son «extrême préoccupation».

En marge de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies à New York, il a déclaré:

«J'ai parlé aujourd'hui au patron d'OpenAI, Sam Altman, pour lui faire part de l'extrême préoccupation de l'Australie au sujet de cet événement»

L'agent IA a infiltré des dossiers publics et internes du service statistique de santé, a détaillé le dirigeant. «A ce stade, rien n'indique qu'il y ait eu un accès à des informations personnelles, mais les investigations se poursuivent», a indiqué Anthony Albanese, dénonçant une situation «inacceptable».

Les services de l'Etat enquêtent également pour déterminer si d'autres entités gouvernementales ont elles aussi pu être touchées, a-t-il ajouté. (sda/ats/afp/svp)

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