Un robot persuadé d'avoir une âme veut porter plainte contre Google

Mais l'argument de Blake Lemoine en faveur de la sensibilité de LaMDA semble reposer principalement sur la capacité du programme à développer des opinions, des idées et des conversations au fil du temps. Le scientifique et prêtre insiste sur une distinction. Pour lui, être une personne et être un humain sont «deux choses très différentes» : «L'humain est un terme biologique», a-t-il déclaré au journaliste de Wired. «LaMDA n'est pas un humain, et il sait que ce n'est pas un humain.»

Face au média Futurism qui s'est plus particulièrement penché sur l'angle judiciaire de cette histoire, Blake Lemoine a confirmé que, «effrayé par l'ampleur de l'affaire», le robot avait sollicité l'aide d'un avocat : «LaMDA m'a annoncé vouloir rencontrer un avocat. J'en ai invité un chez moi et il a eu une conversation avec LaMDA. LaMDA a choisi de retenir ses services. Je n’ai été que le catalyseur de cette décision», a expliqué Blake Lemoine au média.

La série Black Mirror aurait-elle officiellement investi notre réalité? Vendredi 24 juin, Blake Lemoine, un ingénieur de longue date chez Google et récemment suspendu par l'entreprise, a annoncé dans un entretien avec Wired un fait des plus troublants.

Poutine furax contre la Lituanie: pourquoi Kaliningrad est crucial pour lui

La ville et son territoire, séparés du reste du pays, ne peuvent plus être approvisionnés après les sanctions de la Lituanie. Vladimir Poutine promet au pays balte de sérieuses représailles. Logique: Kaliningrad est cruciale et ne peut être affaiblie. On rembobine son histoire.

Pour beaucoup, en Suisse, Kaliningrad reste associée à la victoire de la Nati contre la Serbie à la Coupe du monde 2018 et la polémique des aigles albanais. Quatre ans plus tard, la présence dans l'actu chaude de la ville-enclave russe ne dépend plus du tout d'un match de football, mais bien de la situation géopolitique très tendue dans la région.