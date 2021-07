International

Technologie

L'émoji d'un homme «enceint» va bientôt faire son apparition



Image: twitter / emojipedia

L'émoji d'un homme «enceint» va bientôt faire son apparition

La collection des émojis de l'iphone devrait accueillir un futur papa «enceint» dès le mois de septembre. Une première.

Les smileys sur iphone sont désormais déclinés à plusieurs carnations de peau et incluent différentes identités de genre. La prochaine mise à jour, qui sortira en septembre, va pour la première fois comprendre un «homme enceint» et une «personne enceint».

Cette future collection fait la part belle à l'inclusivité, afin de montrer que la grossesse est aussi possible pour les hommes transgenres et les personnes non binaires.

Image: twitter / emojipedia

D'autres nouveaux émojis

Une centaine d'autres émojis inédits apparaîtront sur l'iphone, notamment:

Plusieurs nouvelles façons de se serrer la main, en fonction des cultures

Un visage en train de fondre pour évoquer le changement climatique

Une «personne enceint», au genre non identifié

Une «personne couronnée», non-genrée

Un visage qui fait un salut militaire.

(jch)