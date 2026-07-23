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Venezuela: le bilan du double séisme monte à 5398 morts

epa13119842 Father Omar Perez Gabino walks a route to accompany with prayers the families, volunteers, and rescuers who continue the work of recovering bodies trapped under the rubble after the 24 Jun ...
Le Venezuela continue de sortir les corps des décombres après un terrible séisme.Keystone

Venezuela: le bilan du double séisme continue de s'aggraver

Le président de l'assemblée nationale, Jorge Rodriguez, a publié un nouveau bilan des victimes du double séisme qui a touché le Venezuela. Il s'élève désormais à 5398 morts.
23.07.2026, 06:3523.07.2026, 06:35

Le nombre de morts à la suite du double séisme qui a frappé le Venezuela il y a un mois s'élève désormais à 5398, selon le dernier bilan officiel publié mercredi. Il était de 5346 morts mardi.

Deux séismes dévastateurs d'une magnitude de 7,2 et 7,5 ont secoué le 24 juin le nord du pays, provoquant l'effondrement de centaines d'immeubles, à Caracas et surtout dans l'Etat côtier de La Guaira, proche de la capitale.

Le bilan des séismes au Venezuela dépasse désormais les 4000 morts

Ainsi, 5398 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe, d'après le rapport quotidien que le président de l'assemblée nationale, Jorge Rodriguez, a publié mercredi sur le réseau social Telegram.

Le gouvernement a fait état de 16 740 blessés et de 17 265 personnes sans abri. Par ailleurs, 23 122 citoyens sont toujours hébergés dans des campements installés dans des stades, sur des places ou sur les trottoirs, parfois sans accès à l'eau courante ni aux sanitaires.

Aide du FMI

Les autorités n'évoquent pas le nombre des disparus. L'ONU avait estimé qu'il pouvait atteindre jusqu'à 50 000 le surlendemain du drame. Certaines projections avancent plutôt un chiffre proche de 10 000.

Avec ceux qui fouillent les décombres pour survivre au Venezuela

Les équipes de secours, soutenues par des contingents internationaux, ont réussi à extraire 6462 personnes vivantes des décombres. Les opérations de recherche cèdent progressivement la place à une nouvelle phase d'opérations, axées sur l'aide humanitaire, le déblaiement des débris et la reconstruction.

Pour financer ces chantiers, le Fonds monétaire international (FMI) a débloqué une enveloppe de 346 millions de dollars. La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a promis de fournir 4000 logements aux sinistrés cette année et 10 000 d'ici à 2027. (sda/ats/afp)

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