ChatGPT et Claude semblent connaître un bug. capture d'écran: downdetector

ChatGPT, Claude, Gemini: ces IA ont connu une grosse panne

Lundi, dès environ 16h (heure suisse), et jusqu'à passé 17h, plusieurs des intelligences artificielles les plus utilisées de par le monde ont rencontré un bug.

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Des intelligences artificielles telles que celles d'OpenIA (chatGPT), mais aussi Claude ou encore Gemini, ne fonctionnaient plus, le samedi 20 avril entre environ 16h et 17h.

Voici le message qu'affiche chatGPT à certains utilisateurs. Image: screenshot watson

Le service Perplexity, en revanche, n'a pas semblé perturbé.

Les causes de ce qui semble être un incident généralisé sont pour l'heure inconnues. À 18h, le bug semble être résolu.

(dag)