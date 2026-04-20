en partie ensoleillé15°
DE | FR
burger
International
Technologie

ChatGPT, Claude, Gemini: ces IA ont connu une grosse panne

Intelligence artificielle
ChatGPT et Claude semblent connaître un bug. capture d'écran: downdetector

ChatGPT, Claude, Gemini: ces IA ont connu une grosse panne

Lundi, dès environ 16h (heure suisse), et jusqu'à passé 17h, plusieurs des intelligences artificielles les plus utilisées de par le monde ont rencontré un bug.
20.04.2026, 16:5920.04.2026, 18:20

Des intelligences artificielles telles que celles d'OpenIA (chatGPT), mais aussi Claude ou encore Gemini, ne fonctionnaient plus, le samedi 20 avril entre environ 16h et 17h.

Panne Chat GPT du 20 avrils 2026.
Voici le message qu'affiche chatGPT à certains utilisateurs.Image: screenshot watson

Le service Perplexity, en revanche, n'a pas semblé perturbé.

Les causes de ce qui semble être un incident généralisé sont pour l'heure inconnues. À 18h, le bug semble être résolu.

(dag)

L'actu internationale jour et nuit
L’Ukraine aurait réalisé une percée majeure inédite
L’Ukraine aurait réalisé une percée majeure inédite
Trump dégaine son arme pétrolière
1
Trump dégaine son arme pétrolière
de Niklaus Vontobel
«Victor Orban a certainement surestimé sa popularité»
«Victor Orban a certainement surestimé sa popularité»
de Alexandre Cudré
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
de Dorothea Meadows
Cette appli suisse ultra-sécurisée est en danger
Cette appli suisse ultra-sécurisée est en danger
«J’ai appelé Trump, il a décroché»
«J’ai appelé Trump, il a décroché»
Thèmes
Les retrouvailles spatiales de Christina Koch et de sa chienne Sadie
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette rave party n'est pas comme les autres
À Buenos Aires, des dizaines de milliers de personnes ont envahi samedi la place de Mai pour une «rave» géante en hommage au pape François, un an après sa mort, au son du «curé DJ» portugais Guilherme Peixoto.
Les décibels, la danse, la foi, ou du moins la communion. Quelques dizaines de milliers de personnes ont fait vibrer samedi à Buenos Aires la place de Mai, au son électro du «curé DJ» portugais Guilherme Peixoto, pour une «rave» géante, en hommage au pape argentin François, mort il y a juste un an.
L’article