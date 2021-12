Bill Gates, le cofondateur de Microsoft et milliardaire, prévoit que la plupart des travailleurs tiendront leurs réunions virtuelles dans le métavers d'ici deux ou trois ans. Image: sda

Bill Gates prédit qu'on passera bientôt de «Zoom» au métavers

Le cofondateur de Microsoft prévoit que la plupart des travailleurs tiendront leurs réunions virtuelles dans le métavers d'ici deux ou trois ans.

Comme chaque année, Bill Gates, un des milliardaires les plus connus de la planète, partage ses réflexions sur l'année en cours et celles qui nous attendent. Notamment à propos de l'avenir du monde du travail:

«Nous nous approchons d'un seuil où la technologie commence à vraiment reproduire l'expérience d'être ensemble au bureau»

«Se sentir plus connectés virtuellement»

Sur son site internet personnel, le cofondateur de Microsoft pense que l'adoption des réunions sur le métavers sera lente, car de nombreuses personnes ne disposent pas des outils nécessaires pour s'immerger totalement dans l'expérience, comme des lunettes de réalité virtuelle.

Cependant, il s'est montré optimiste quant aux progrès réalisés avec les avatars tridimensionnels et l'audio spatial pour aider les utilisateurs à se sentir plus connectés virtuellement, comme le rapporte USA Today.

Doit-on déjà s'inquiéter pour les enfants ?

De nombreuses entreprises ont franchi le pas pour revendiquer leur participation à cette future réalité virtuelle. Microsoft utilise des hologrammes et crée des applications de réalité mixte et étendue, et possède également Minecraft, un jeu pour enfants qui s'est transformé en son propre univers virtuel.

Par ailleurs, une autre plateforme très appréciée des enfants, Roblox, s'est associée à plusieurs marques, dont Ralph Lauren, Gucci et Vans, pour proposer des expériences uniques dans le métavers.