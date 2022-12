Comment Poutine a saboté les ambitions européennes de Huawei

«Mis sous pression par les Etats-Unis et de plus en plus boudé par un continent qu'il considérait, autrefois, comme son marché d'outre-mer le plus stratégique, Huawei se tourne à nouveau vers le marché chinois et concentre ce qui lui reste d'attention européenne sur les quelques pays – l'Allemagne et l'Espagne, mais aussi la Hongrie – qui sont encore prêts à accueillir une entreprise largement considérée en Occident comme un risque pour la sécurité».