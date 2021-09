International

Amazon Astro: ce petit robot tout mignon est un véritable chien de garde



Ce petit robot tout mignon est un véritable chien de garde

Le géant de la tech' Amazon continue à vouloir s'immiscer dans nos foyers en dévoilant le cousin de l'assistant vocal Alexa, un étrange robot de surveillance.

La firme fondée par le milliardaire Jeff Bezos est en train de se transformer en une véritable entreprise de sécurité personnelle et c'est légèrement flippant. La moitié des annonces faites lors de la dernière grande messe du géant de l'e-commerce, qui a lieu mardi aux Etats-Unis, étaient directement liées à de la sécurité domestique.

Voilà la bête, enfin le robot: 🤖Keynote @Amazon: Astro, le robot pour aider au sein du foyer:



💬 "Sa fonction première est de rassurer (...) quant à Alexa, elle reste présente au sein d'Astro."



🎙️ Philippe Daly, DG des services @alexa99 France pic.twitter.com/a5WznbXnIr — Tech&co (@_Techco_) September 28, 2021

Et la révélation la plus folle de la journée? Incontestablement un robot à 1000 dollars (980 francs) qui peut patrouiller de manière autonome dans votre maison, comme le rapporte la publication tech wired. Oui, vous avez bien lu, Astro, de son petit nom, va comprendre votre chez vous, la cartographier, y circuler et... la surveiller.

Un petit air de Wall-E

Astro va venir rouler dans les intérieurs d’ici à la fin de l’année. Et, derrière ce nom bien familier pour un robot, on trouve un module sur trois roues avec un écran qui s’incline en guise de tête et des yeux bien ronds qui rappelleront, à beaucoup, le personnage de Wall-E dans le film éponyme. Un aperçu de ses compétences:

Amazon promet qu’il sera capable d’interagir avec les personnes autour de lui et de leur action sur le moment . Si vous dansez, il peut accompagner en musique et en mouvements.

. Si vous dansez, il peut accompagner en musique et en mouvements. Astro compte sur son intelligence artificielle, boostée par la la technologie de sa «cousine» Alexa (assistant personnel vocal) , pour vous être utile et répondre à vos commandes vocales tout en s’appuyant sur son écran pour afficher les informations utiles.

, pour vous être utile et répondre à vos commandes vocales tout en s’appuyant sur son écran pour afficher les informations utiles. Ce petit robot domestique circule à près d’un mètre par seconde où vous le souhaitez, peut cartographier votre maison et sera capable de repérer le moindre changement. Il reconnaît les visages des habitants et peut ainsi détecter un intrus ou un individu inconnu.

Et la police dans tout ça?

Si les robots sont le visage de l'activité de sécurité domestique d'Amazon, la société Ring, spécialisée dans la vente de produits de protection domestique, en est la colonne vertébrale. L'entreprise est le leader dans son domaine aux Etats-Unis et gère 18% du marché mondial.

A travers ce partenariat, le géant de l'e-commerce devient un diffuseur officiel de ce système de surveillance résidentielle massif, qui se trouve être peu, voire pas du tout réglementé, selon engadget. Depuis 2018, Ring a signé des accords avec plus de 2000 services de police à travers les États-Unis.

Et la confidentialité?

Ces accords permettent aux autorités d'accéder aux enregistrements des caméras résidentielles, souvent sans mandat et selon les paramètres de l'entreprise. Cette manière de fonctionner est dénoncée par de nombreux groupes d'activistes tels que l'Electronic Frontier Foundation, qui s'est exprimé dans les colonnes du Financial Times.

Lors de la conférence de mardi, Amazon a voulu rassurer les consommateurs en affirmant que la confidentialité n’avait pas été oubliée. Il est possible d’activer un mode «Ne pas déranger» pour qu’Astro limite ses mouvements selon l’heure de la journée, de définir des zones où vous ne voulez pas qu’il aille, ou encore de couper les micros et la caméra.

