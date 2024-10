Gros bug chez Microsoft Word: voici l'astuce pour y remédier

Ce gros bug sur Microsoft Word peut vous rendre fou

Un bug inhabituel dans Microsoft Word peut entraîner la perte de vos documents les plus importants. On vous explique comment protéger vos fichiers, et c'est tout bête.

Marcel Horzenek / t-online

Un article de

Microsoft Word rencontre actuellement des problèmes chez certains utilisateurs. Comme l'indique l'entreprise sur son site web d’assistance, un bug inhabituel dans la version Microsoft 365 de son traitement de texte entraîne, dans certaines circonstances, la suppression de documents lors de l'enregistrement, sans possibilité de les récupérer. Ce problème avait déjà été signalé par le blogueur IT Günter Born.

L'erreur se produit lorsque les fichiers ont des extensions en majuscules telles que .DOCX ou .RTF ou lorsqu'ils contiennent un symbole dièse (#) dans leur nom. Lorsque les utilisateurs ferment le programme sans enregistrer leur travail et cliquent ensuite sur «Oui» dans la demande pour sauvegarder, le fichier n'est pas enregistré, il est supprimé.

Comment protéger vos documents

Pour éviter toute perte de données, Microsoft recommande à ses utilisateurs de sauvegarder manuellement leurs documents avant de fermer Word. Une autre mesure de protection consiste à activer l'option «Ne pas afficher le Backstage lors de l'ouverture ou de l'enregistrement de fichiers à l'aide de raccourcis clavier» dans les paramètres du programme. Cette configuration semble contourner le problème, bien que le mécanisme exact de son fonctionnement reste flou.

La bonne nouvelle, c'est que les fichiers «supprimés» ne sont pas immédiatement et complètement détruits, mais simplement déplacés dans la corbeille. Si l'on n'a pas vidé cette dernière entre-temps, on peut y retrouver ses documents et les restaurer par un clic droit. Pour les emplacements de stockage sans corbeille — comme les lecteurs réseau ou les clés USB — une perte durable pourrait toutefois survenir.



L'erreur concerne la version 2409 de Word de Microsoft 365. Jusqu'à présent, on ne sait pas exactement ce qui la provoque. Microsoft a confirmé que des experts étudient le problème, mais aucune correction officielle n'a encore été apportée.

Traduit et adapté par Noëline Flippe