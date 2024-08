Microsoft a comblé un nombre inhabituel de failles de sécurité

Microsoft a publié sa mise à jour d'août pour Windows 10 et 11. Le groupe corrige ainsi également quelques failles de sécurité critiques.

Plus de «Société»

Un article de

Comme toujours, le deuxième mardi du mois, Microsoft a publié une mise à jour pour ses systèmes d'exploitation Windows 10 et 11. Selon la «Zero Day Initiative», qui s'occupe des vulnérabilités logicielles, 90 failles de sécurité ont été comblées.

Les vulnérabilités concernent tous les utilisateurs de Windows et se trouvent entre autres dans des composants des systèmes d'exploitation, des parties de l'application bureautique Office et de l'environnement de développement Visual Studio. Des failles auraient également été comblées dans le logiciel de communication Teams.

«Parmi les correctifs publiés aujourd'hui, 7 sont considérés comme critiques, 79 comme importants et 1 comme moyennement important» Zero Day Initiative.

Il ne s'agit certes pas de la plus grande mise à jour publiée jusqu'à présent par Microsoft pour ses systèmes d'exploitation, précise-t-on. Mais il est inhabituel qu'autant de bugs soient répertoriés comme publics ou déjà activement exploités dans une seule version.

Vous n'avez généralement rien à faire

Les utilisateurs des deux versions de Windows reçoivent automatiquement la mise à jour d'août lorsqu'ils démarrent leur ordinateur. La condition préalable est que les utilisateurs aient activé la mise à jour automatique dans les paramètres système.

Il est également possible de télécharger et d'installer la mise à jour manuellement. Pour déclencher la mise à jour manuellement, cliquez sur l'icône Windows et saisissez le terme de recherche «mises à jour» dans la barre de recherche.

Sélectionnez maintenant l'option «Rechercher les mises à jour». Si des mises à jour sont disponibles, elles seront téléchargées et installées.

(sha / t-online)

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)