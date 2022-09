Meta (Facebook) va payer 174,5 millions pour violation de brevet

Marc Zuckerberg est le fondateur et directeur général du groupe Meta. Image: sda

Meta a été condamnée mercredi à payer 174,5 millions de dollars (169 millions de francs) de dommages et intérêts à l'application Voxer pour violation de ses brevets. Le groupe américain va faire appel.

Un jury texan a déterminé que Meta a copié des brevets de la messagerie façon «walkie-talkie» dans ses fonctionnalités de diffusion en direct, sur Facebook Live et Instagram Live. Le procès s'était ouvert à Austin la semaine dernière.

Voxer avait lancé des poursuites en 2020, assurant que le groupe californien s'était servi de sa technologie brevetée après l'échec d'une tentative de collaboration entre les deux entreprises en 2012.

L'application mobile permet «la transmission de communications audiophoniques et par vidéo avec l'immédiateté du direct et la fiabilité et la facilité d'une messagerie», d'après la plainte, y compris dans de mauvaises conditions de réseau et même si le destinataire n'est pas disponible.

Détails techniques fournis

La start-up aurait fourni les détails de ses techniques au réseau social, mais «les réunions n'ont pas débouché sur un accord», détaillent ses avocats.

«Facebook a alors identifié Voxer comme un concurrent même s'il n'avait pas, à l'époque, d'outils vidéo ou audiodiffusé en direct», indique la plainte.

«Facebook a révoqué l'accès de Voxer à des éléments-clés de la plateforme et lancé Facebook Live en 2015, puis Instagram Live en 2016. Les deux produits comportent des techniques de Voxer et violent ses brevets», assène le plaignant. (ats/jch)