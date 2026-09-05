Dyson lance une brosse à dents à 500 francs équipée d’une caméra et d’IA

Dyson lance une brosse à dents à 500 francs avec une surprise à l'intérieur

L’entreprise britannique se lance sur un nouveau marché – et fait déjà sensation sur les réseaux sociaux. Mais le prix, lui, est conséquent.

Benjamin Weinmann Suivez-moi

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Voici à quoi ressemble la nouvelle brosse à dents Dyson baptisée Camera Jet. Image: Dyson

L’entreprise technologique britannique Dyson s’est fait connaître grâce à ses aspirateurs modernes, sans fil et sans sac. Elle a ensuite élargi sa gamme à d’autres appareils pour la maison, comme des ventilateurs et des purificateurs d’air, ainsi qu’à des produits de beauté tels que des sèche-cheveux et des lisseurs.

Fondée en 1991 par l’inventeur James Dyson, l’entreprise se lance désormais sur un nouveau marché et fait déjà sensation sur les réseaux sociaux.

Lors du salon technologique IFA à Berlin, son fils et ingénieur en chef de l’entreprise, Jake Dyson, a présenté une brosse à dents électrique baptisée Dyson Camera Jet, équipée d’une caméra fonctionnant grâce à l’intelligence artificielle. Son prix: ps moins de 500 francs.

La mini-caméra intégrée est censée repérer les espaces entre les dents et y éliminer la plaque dentaire. Pour ce faire, la brosse projette automatiquement et de manière ciblée du bain de bouche contenu dans l’appareil. Les réseaux sociaux regorgent déjà de vidéos de personnes qui ont testé la brosse, mais aussi de mèmes et de séquences qui tournent en dérision son prix élevé.

Selon Dyson, cette innovation a été développée pendant six ans par 661 ingénieurs de l’entreprise. Elle doit répondre à plusieurs difficultés liées à l’hygiène bucco-dentaire: les espaces interdentaires oubliés, l’utilisation irrégulière du fil dentaire et un brossage qui ne respecte pas les recommandations.

«Le système analyse 28 images en direct par seconde, utilise 16 millions de lignes de code et a été entraîné sur plus de 470 000 images», indique l’entreprise dans un communiqué.

La brosse à dents est connectée en Wi-Fi et en Bluetooth. Une application permet de suivre le brossage en direct. Selon Dyson, les images ne sont pas enregistrées. (bwe) (adapt. dal)