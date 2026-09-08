Encore un musée cambriolé en France

Deux tableaux ont été volés au musée Renoir à Cagnes-sur-Mer, sur la Côte d'Azur en France. Cela alors que celui du Louvre est encore dans tous les esprits.

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Deux voleurs sont parvenus à s'introduire à l'aube mardi dans le musée Renoir de Cagnes-sur-Mer, sur la Côte d'Azur, et à dérober quatre oeuvres, dont deux ont été retrouvées dans le parc. Ce cambriolage relance la question de la sécurisation des musées français.

Le vol s'est déroulé peu avant 06h00 dans ce musée municipal aménagé dans une villa située sur les hauteurs de Cagnes-sur-Mer, non loin de Nice, où le peintre impressionniste Pierre-Auguste Renoir a vécu les dernières années de sa vie. Il a duré moins de cinq minutes.

Le commando était, semble-t-il, «bien équipé et bien renseigné», a déclaré le maire de la commune, Bryan Masson. «Ils étaient équipés d'une scie métallique et ils ont découpé les pistons qui tenaient les cadres des oeuvres de Renoir.»

Tableaux abandonnés

Mais «les sirènes du musée et de la police ont poussé les cambrioleurs à se précipiter», a expliqué l'élu d'extrême droite. Si bien que sur les douze oeuvres de Renoir exposées au musée, seules quatre ont été dérobées. Et, dans leur fuite, les individus ont été contraints d'en abandonner deux dans le jardin de l'établissement.

Deux oeuvres restent ainsi recherchées, indique la mairie de Cagnes: «Madame Colonna Romano» et «Jeune femme au puits», deux huiles du maître de l'impressionnisme. Quant aux deux tableaux récupérés, il s'agit des portraits «Madame Pichon» et «Coco lisant», très célèbre représentation du fils de Renoir, avec ses longs cheveux blonds.

«Une part du patrimoine»

Masson n'a toutefois pas voulu donner une nouvelle estimation du préjudice alors qu'il avait dans un premier temps évoqué la somme de 9 millions d'euros. «S'attaquer au musée Renoir, c'est s'attaquer à une part de l'histoire et du patrimoine de Cagnes-sur-Mer», avait-il préalablement dénoncé dans un communiqué.

«Je forme le voeu que le ministère de la Culture active des financements extrêmement importants pour préserver les musées de France (...) C'est le patrimoine de tous les Français qui est aujourd'hui la cible de gangs, de mafieux», a accusé le maire.

Série de vols

Ce vol a eu lieu près d'un an après le casse au musée du Louvre, en plein Paris, au cours duquel les huit joyaux de la Couronne de France ont été dérobés dans la galerie d'Apollon, dont le diadème de l'impératrice Eugénie, retrouvé plus tard très endommagé. Un préjudice estimé à 88 millions d'euros, selon le musée.

Depuis, le ministère français de la Culture a fait de la sécurité des musées une priorité, que l'actualité se charge régulièrement de rappeler.

Fin juillet, un collier en or appartenant au Trésor de Vix, datant de l'époque celte et enfoui il y a 2500 ans en Bourgogne a été dérobé en pleine matinée dans un musée de Châtillon-sur-Seine, déjà visé par deux précédentes tentatives de cambriolage.

Début juillet au nord de Strasbourg, des voleurs avaient également mis la main sur des pièces de joaillerie au musée Lalique de Wingen-sur-Moder. Préjudice estimé: plus de 4,5 millions d'euros.

Dans un plan de 33 mesures dévoilé en juillet, le ministère de la Culture recommande notamment de retirer temporairement certaines pièces des vitrines «dans l'attente de la sécurisation de leur présentation».

Vol record en 1990

Les vols de tableaux, souvent découpés au cutter, sont plus rares car les oeuvres sont ensuite plus difficiles à revendre. L'un des plus retentissants remonte à mars 1990 lorsque treize oeuvres d'art – dont trois Rembrandt, un Vermeer, trois Degas et un Manet -, estimées à 500 millions de dollars, avaient été dérobées au musée Gardner de Boston (Etats-Unis). Elles n'ont jamais été retrouvées.

Outre le mobilier originel, le musée de Cagnes-sur-Mer créé en 1960 expose des objets ayant appartenu à Renoir, dont son chevalet et son fauteuil roulant, ainsi qu'une douzaine de peintures originales: des portraits, des paysages et des nus, selon le site du musée.

Attirés par la lumière, les paysages et la douceur du climat méditerranéen, plusieurs grands artistes se sont installés en Provence et sur la Côte d'Azur pour des séjours réguliers depuis la fin du XIXe, y puisant l'inspiration, comme Henri Matisse et Marc Chagall à Nice ou Pablo Picasso à Antibes et Vallauris. (sda/ats/afp)