Elle se fait implanter une puce dans le cerveau pour arrêter de déprimer

La pandémie favorise la propagation du sida et de la tuberculose

Le fonds mondial de lutte contre ces maladies s'inquiète notamment de baisses significatives des services de dépistage et de prévention du VIH.

Le Covid-19 a eu un «impact dévastateur» sur la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, a déploré mercredi le fonds mondial de lutte contre ces maladies dans son rapport annuel. L'organisation pointe un recul sans précédent.

Le fonds s'inquiète notamment de baisses significatives des services de dépistage et de prévention du VIH pour les populations-clés et vulnérables. Ainsi qu'une forte diminution du nombre de personnes testées et traitées pour la tuberculose, avec un …