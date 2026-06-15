Alex Karp est le patron de Palantir, une entreprise américaine de surveillance technologique controversée. Image: keystone

Le Liechtenstein a un nouvel habitant «très problématique»

Le CEO du groupe technologique américain controversé Palantir fait construire au Liechtenstein une grande propriété avec vue sur la vallée du Rhin saint-galloise, et cela soulève des questions.

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Cela fait déjà un moment que l'on sait que le patron de Palantir, Alex Karp, va s'installer au Liechtenstein. Le manager technologique controversé passe d'ailleurs déjà une partie de son temps dans la Principauté, frontalière des cantons de Saint-Gall et des Grisons.

Ce nouvel arrivant de renom fait désormais grand bruit dans ce petit Etat, où ne vivent que 40 000 personnes. Sur la commune de Schaan, des excavatrices et autres engins de chantier sont arrivés sur un terrain de 6000 mètres carrés.

Une probable question de loi

Le registre foncier du Liechtenstein a confirmé au SonntagsZeitung qu'Alex Karp est le propriétaire du terrain sur lequel se trouve le chantier, hermétiquement bouclé. Le boss de Palantir est domicilié dans la commune de Gamprin-Bendern, qui se trouve à dix minutes du terrain de Schaan.

Il y a quelques années, Alex Karp avait d'abord envisagé de s'installer en Suisse, avant d'opter finalement pour le Liechtenstein. Probablement en raison de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), qui exige que les acheteurs étrangers de terrains transfèrent le centre de leurs intérêts en Suisse. Au Liechtenstein, les obstacles semblaient alors moins nombreux pour le patron de Palantir.

Une venue qui crée des remous

Ce nouvel arrivant richissime et controversé n'inspire toutefois pas confiance à tous les habitants. Selon le SonntagsZeitung, presque personne ne souhaite s'exprimer publiquement sur le sujet. La députée Sandra Fausch, de la Liste libre du Liechtenstein, s'indigne néanmoins:

«Je trouve très problématique qu'une personne comme Alex Karp soit accueillie ici à bras ouverts»

Qu'Alex Karp puisse s'installer au Liechtenstein soulève plusieurs questions. Le petit pays se montre en effet très restrictif en matière de permis d'établissement pour les étrangers, y compris pour les Suisses. La politicienne Sandra Fausch a donc adressé une interpellation au gouvernement liechtensteinois, où le prince jouit d'une grande influence.

Son objectif: savoir à quelles conditions Alex Karp vit au Liechtenstein et quelle est la position du pays concernant une éventuelle collaboration avec son entreprise Palantir. Le gouvernement dément, pour l'heure, une telle collaboration.

L'entreprise d'Alex Karp, Palantir, est controversée car elle vend des technologies de surveillance et des logiciels destinés aux armées. Dans le contexte de l'ère de l'intelligence artificielle, certains craignent que des gouvernements puissent détourner la technologie de Palantir au détriment des citoyens. A cela s'ajoute le fait qu'Alex Karp, et en particulier le cocréateur de Palantir, Peter Thiel, ont déjà exprimé à plusieurs reprises des opinions clairement contraires à un ordre social libéral et démocratique. (con)