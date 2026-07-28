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Vous en rêviez? Les Japonais l'ont fait

En dix minutes seulement, la «Do Hiemon Box» promet de rafraîchir l'organisme. Elle vise en priorité les chantiers, le secteur agricole et les entrepôts surchauffés.

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Les vagues de chaleur s'enchaînent. Dès cette semaine, les températures vont de nouveau franchir le seuil des 30 °C, marquant le début d'un nouvel épisode caniculaire particulièrement long. Mais ces records ne tombent pas qu'en Suisse: le Japon fait lui aussi face à des chaleurs inhabituellement élevées, atteignant parfois les 38°C.

Pour répondre à ce défi dans les espaces où les climatiseurs classiques s'avèrent inefficaces, deux entreprises japonaises viennent de dévoiler une alternative innovante: une cabine de refroidissement mobile et accessible à pied. Dans cette structure en acier inoxydable de deux mètres de haut, la température est maintenue à un agréable 15°C. De plus, des buses projettent un flux d'air à 5°C directement sur la tête, la nuque et les épaules, rapportent différents médias.

Les fabricants, SDRS et Trusco Nakayama, prévoient un temps de pause moyen de dix minutes à l'intérieur. Une durée suffisante pour faire baisser de manière significative la température corporelle d'une personne souffrant de coup de chaud. Par sécurité, une minuterie arrête automatiquement la cabine après 20 minutes d'utilisation.

La « Do Hiemon Box » est commercialisée au prix de 1,5 million de yen japonais, soit environ 7 500 francs suisses.