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Météo: ce lac romand souffre de la sécheresse

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Ce lac romand souffre

Des prairies jaunies au lit asséché du lac des Brenets (NE), la Suisse traverse une vague de sécheresse historique. Entre températures record et déficit pluviométrique extrême, le paysage helvétique prend une teinte inédite.
28.07.2026, 12:0228.07.2026, 12:02

De nombreux records de chaleur ont déjà été battus cet été en Suisse. Le paysage en est la meilleure preuve. Un coup d'œil à la végétation suffit pour s'en convaincre. Par endroit, l'impact de la sécheresse est saisissant, comme le révèlent de récentes prises de vue par drone. Quant aux cours d'eau et aux lacs, ils ne seront bientôt plus d'aucun secours pour se rafraîchir: transformés en mares tièdes, certains sont désormais totalement à sec.

Un déficit de pluie atteignant 70 %

Dans le nord-ouest du pays, d'immenses étendues de prairies jaunies façonnent désormais le paysage, illustrant la sévérité de l'épisode actuel. Selon le dernier bulletin sécheresse de la Confédération, la région s'étendant du Jura jusqu'à Bâle enregistre l'un des plus lourds déficits pluviométriques de Suisse.

Ces 30 derniers jours, il y a manqué localement jusqu'à 70% des précipitations habituelles. Autour de Diegten, dans le canton de Bâle-Campagne, les pâturages autrefois verdoyants ont laissé place à des surfaces d'herbe totalement brumes et desséchées. Le contraste avec les champs de maïs, encore verts, est particulièrement frappant.

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Le lac des Brenets offre sans doute l'un des exemples les plus spectaculaires de cette crise environnementale. Ce plan d'eau situé dans le canton de Neuchâtel, à la frontière française, souffre une nouvelle fois du manque de pluie. Dès la mi-juin, son niveau anormalement bas inquiétait déjà. Depuis, l'eau n'a cessé de reculer, forçant l'interruption complète de la navigation: les bateaux reposent désormais sur le sable.

La sécheresse en images 👇

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