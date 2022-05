Des milliers de sites espionnent ce que vous tapez sur votre clavier

«Nos découvertes mettent en lumière une nouvelle dimension du traçage en ligne des individus, en plus de tous les mécanismes existants comme les cookies ou le fingerprinting [technique pour identifier des individus, ndlr], s’inscrivant dans le capitalisme de surveillance théorisé par Shoshana Zuboff. Ce que nous avons découvert est d’autant plus inquiétant que cela se fait de manière totalement furtive et sans le consentement des utilisateurs. On peut comparer cette pratique aux malwares de type «keyloggers» installés sur les ordinateurs personnels, à la différence que la surveillance se situe au niveau des sites web qui traquent nos moindres faits et gestes.»