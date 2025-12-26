larges éclaircies-1°
Jimmy Kimmel dézingue Donald Trump pour Noël

FILE - Jimmy Kimmel attends the Walt Disney Television 2019 upfront at Tavern on The Green in New York on May 14, 2019. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File) Jimmy Kimmel
L'émission de Jimmy Kimmel a été prolongée jusqu'au milieu de l'année 2027.Keystone

«La tyrannie prospère» aux Etats-Unis, a accusé l'humoriste, invité du discours de Noël alternatif de la TV britannique. Son émission avait été suspendue après qu'il avait accusé la droite américaine d'exploiter politiquement l'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk.
26.12.2025, 06:2526.12.2025, 06:25

L'humoriste américain Jimmy Kimmel, dont l'émission avait momentanément été suspendue en septembre, a affirmé jeudi que 2025 avait été, «du point de vue du fascisme», une «très bonne année» aux Etats-Unis. Il était l'invité du discours de Noël de Channel 4. La télévision publique britannique diffuse chaque année depuis 1993 un discours de Noël alternatif à celui du monarque britannique.

Jimmy Kimmel est une vedette des fameux «late night shows» des télévisions américaines. Son émission avait été suspendue en septembre après qu'il avait accusé la droite américaine d'exploiter politiquement l'assassinat de l'influenceur partisan du président américain Donald Trump, Charlie Kirk.

Commentaire
Jimmy Kimmel est la cible et le sniper en même temps

«Honnêtement, je crois que je n'ai aucune idée de ce qui se passe chez vous. En revanche, je sais ce qui se passe chez nous et je peux vous dire que, du point de vue du fascisme, ça a été une très bonne année», a-t-il déclaré dès l'ouverture de son allocution.

«La tyrannie prospère ici», a-t-il renchéri, avant de revenir en détail sur sa suspension. Face aux accusations de censure, il avait finalement retrouvé le chemin du studio une semaine plus tard.

«Le fait qu'un gouvernement réduise ses détracteurs au silence est quelque chose qui se produit dans des pays comme la Russie, la Corée du Nord et à Los Angeles, mais pas au Royaume-Uni»

Il a aussi mis en garde les Britanniques: «Tout va très vite».

Ne pas «abandonner» les Américains

Mais le président américain, qu'il a baptisé «le roi Donnie VIII», une allusion à Henry VIII, a «perdu», a-t-il assuré, dans une référence au fait que son émission Jimmy Kimmel Live! a été prolongée jusqu'au milieu de l'année 2027. Il a également appelé les Britanniques à ne pas «abandonner» les Américains.

«Nous traversons une période difficile en ce moment, mais nous allons nous en sortir»

Parmi les personnalités ayant déjà adressé le message alternatif de Noël figurent le comédien Stephen Fry, en 2023, et le lanceur d'alerte Edward Snowden, en 2013. (jzs/ats)

Donald Trump n'a pas aimé se faire sermonner
Video: watson
