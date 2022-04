Un djihadiste de l'Etat islamique reconnu coupable aux Etats-Unis

Image d'illustration. Image: AP militant website

Un membre de la cellule des «Beatles» au sein du groupe Etat islamique a été reconnu coupable jeudi d'avoir joué un rôle dans l'enlèvement et la mort de quatre otages américains en Syrie entre 2012 et 2015.

Accusé d'être membre de ce trio, surnommé ainsi par les otages en raison de leur accent britannique, El Shafee el-Sheikh était jugé à Alexandria, près de Washington, pour la capture et la mort des journalistes James Foley et Steven Sotloff, ainsi que des travailleurs humanitaires Kayla Mueller et Peter Kassig, et pour son soutien à une organisation terroriste.

Le jury de ce procès devant un tribunal fédéral n'a mis que 12 heures pour le déclarer coupable des huit charges qui pesaient contre lui. El Shafee el-Sheikh n'a pas réagi à l'annonce du verdict, alors que des membres des familles des victimes, présentes à l'audience, avaient les larmes aux yeux.

Premier procès d'importance contre l'EI aux Etats-Unis

L'homme, âgé de 33 ans, a choisi de garder le silence tout au long de ce premier procès d'importance contre le groupe islamiste aux Etats-Unis, qui a duré deux semaines. Par la voix de son avocate, il a admis avoir rejoint les rangs de l'EI tout en niant être l'un des «Beatles».

Ils auraient supervisé la détention, entre 2012 et 2015, d'au moins 27 otages originaires d'une quinzaine de pays (Royaume-Uni, Japon, Espagne, France, Danemark, Nouvelle-Zélande, Pérou...). Le groupe a aussi mis en scène l'exécution d'une dizaine d'otages dans d'insoutenables vidéos de propagande.