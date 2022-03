Image: AP Noelle Herrenschmidt

Attentats de Paris: «Vous avez accouché?», 8 provocations d'Abdeslam

Lors de son audience ce mardi 15 mars, Salah Abdeslam a été particulièrement grossier, et même carrément insultant. De quoi envenimer les débats entre l'un des avocats et le président du tribunal.

Insolent, provocateur, insupportable. C'est ainsi que Le Parisien a décrit le comportement de Salah Abdeslam lors de son audience au procès des attentats du 13 novembre.

Ce mardi 15 mars, l'accusé a été tellement irrespectueux que les avocats de la défense ont quitté la salle et l'audience a dû être suspendue. Retour sur des propos agaçants et insultants👇.

Il provoque une avocate des victimes «Ça y est? Vous avez accouché?»

Avant de se placer en victime «Si on m’avait mieux traité, peut-être que j’aurais parlé»

Au président de l'audience, il lâche «J’ai l’impression que vous êtes susceptible»

Puis, il le coupe «Non mais je peux parler»

Et quémande ensuite «On peut pas faire une petite pause?»

Pour terminer par affirmer «Voyez: vous-même vous vous y perdez»

Interrogé par une femme sur l'un de ses comparses, il ironise «Vous l’avez connu? Vous me cachez des choses»

Il terminera ensuite par se justifier «Ce sont mes frères en islam, et ils vivaient dans une zone de guerre. Ces frères avaient besoin d’aide et je les ai aidés. Je fais ça pour mon seigneur»

C'est dans cette ambiance électrique que le ton est monté entre l'un des avocats de la défense, Me Martin Vettes, et le président de la cour d’assises, Jean-Louis Périés. Le premier a reproché au second de ne pas avoir su tenir son audience.👇

Le président de la cour s'est emporté, estimant que l’avocat de la défense n’avait pas à interrompre un avocat des parties civiles «Ce n’est pas à vous de faire la police de l’audience»

Et l'avocat de la défense, Me Martin Vettes de répondre «C’est bien dommage»