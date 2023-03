Elles portent plainte contre les lois anti-avortements au Texas

L'une des plaignantes a découvert, à 18 semaines de grossesse, que son foetus n'avait pas de crâne et ne pourrait pas survivre. Elle a dû se rendre à Seattle pour obtenir une interruption de grossesse.

Une autre était enceinte de jumeaux, quand elle a appris que l'un des deux foetus n'était pas viable. Malgré les risques pour sa propre santé et le développement de l'autre foetus, le personnel médical n'a pas voulu procéder à l'avortement du foetus non viable. Elle a dû se rendre dans le Colorado, à ses frais, pour obtenir cette intervention.

L'organisation Center for Reproductive Rights, qui représente les plaignantes.

Selon la plainte, elle a fait une septicémie, a passé plusieurs jours en soins intensifs et a perdu une de ses trompes à cause de ce refus de soin.

L'une d'elles, âgée de 35 ans, a vu sa poche des eaux se rompre à 17 semaines de grossesse, bien trop tôt pour que le foetus survive. Son hôpital a toutefois attendu qu'elle montre des signes d'infection, trois jours plus tard, avant d'expulser le foetus.

Dans leur plainte, elles assurent que leurs médecins ont refusé de pratiquer des avortements malgré les risques d'hémorragie et d'infection. Elles imputent leurs réticences aux différentes lois interdisant d'avorter au Texas, dont l'une prévoit jusqu'à 99 ans de prison pour les médecins bravant l'interdiction.

