Explosion dramatique à bord d’un pétrolier

En Thaïlande, alors qu’il était amarré sur un chantier naval du fleuve Mae Klong, un pétrolier a été secoué par une déflagration. L’explosion s’est produite pendant une opération de soudage qui pourrait en être l'origine.

En Thaïlande, un docker a perdu la vie, quatre personnes ont été blessées et une dizaine sont portées disparues après l’explosion d’un pétrolier, mardi matin, dans un chantier naval sur le fleuve Mae Klong, à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Bangkok. D’après les autorités thaïlandaises, l’explosion à bord du Smooth Sea 22 s’est produite pendant une opération de soudage, «alors qu’une dizaine d’ouvriers se trouvaient à bord du navire et une trentaine d’autres sur la rive».

Selon le Bangkok Post, le pétrolier avait encore à bord 25 000 litres de fioul et 20 000 de diesel, alors qu’il avait été précédemment signalé être vide. Entendue sur des kilomètres, la déflagration, suivie d’un incendie, a été telle qu’une jambe du docker tué a «été retrouvée 500 mètres plus loin».

D’après les autorités, l’explosion s’est produite pendant une opération de soudage. Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des images d’épais panaches de fumée noire s’échappant du tanker, alors que de l’eau était «pulvérisée sur le navire, depuis la rive et de plus petits bateaux». De nombreux bâtiments proches du site ont été endommagés. L’incendie a été maîtrisé une heure plus tard et le Département de la marine a ouvert une enquête. Les autorités thaïlandaises vont mener des interrogatoires afin de déterminer si cet accident est dû à une violation des mesures de sécurité. (sbo)

