Un policier thaïlandais monte la garde devant l’école Patongrathankiriwat à Hat Yai, dans le sud de la Thaïlande. Keystone

Un homme interpellé après des tirs dans une école en Thaïlande

Un homme a ouvert le feu mercredi dans une école du sud de la Thaïlande sans faire de blessés. Rapidement maîtrisé par la police, il a été arrêté et toutes les personnes présentes sont en sécurité, selon les autorités.

Un homme a ouvert le feu mercredi sans faire de blessés dans une école dans le sud de la Thaïlande, avant d'être interpellé, a-t-on appris auprès des autorités provinciales et de la police.

Une femme et une jeune fille de 14 ans souffrant de blessures par balle ont été hospitalisées et opérées, selon un communiqué du Ministère de la santé. Un autre enfant a quant à lui été blessé à la cheville après avoir «chuté d'une hauteur», selon cette même source.

Les autorités de la province de Songkhla avaient auparavant indiqué que le suspect avait pénétré dans l'école Phatong Prathan Khiriwa à Hat Yai «portant une arme et dans un état agité». «Deux ou trois coups de feu ont été entendus», avaient-elles ajouté dans un communiqué, soulignant dans un premier temps qu'elles n'avaient pas d'informations faisant état de victimes.

La police avait précédemment indiqué que toutes les personnes présentes à l'école étaient en sécurité et que le suspect avait été interpellé, précisant lui avoir «tiré» dessus.

La Thaïlande affiche l'un des taux de possession d'armes les plus élevés de la région, avec quelque 10 millions d'armes à feu estimées en circulation, soit une pour sept habitants. (tib/ats)