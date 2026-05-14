L'Espagne se prépare pour l'éclipse solaire totale du 12 août

L'Espagne, unique lieu habité où l'éclipse solaire du 12 août sera visible en totalité, attire les touristes avec des prix d'hébergement en forte hausse.

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Une éclipse solaire Image: Shutterstock

L'Espagne, un des rares endroits au monde où l'éclipse solaire du 12 août sera visible dans sa totalité, a lancé les préparatifs pour ce phénomène rarissime qui pourrait amener les touristes habituellement attirés par les plages en cette saison vers la campagne.

La péninsule ibérique «sera le seul endroit habité au monde où l'on pourra profiter de l'éclipse totale de Soleil du 12 août prochain, la première de ce type observable dans notre pays depuis plus de 100 ans (en 1912)», a rappelé jeudi le gouvernement espagnol.

Il rappelle que l'éclipse ne sera totalement visible qu'au Groenland, à l'extrême ouest de l'Islande, et en Espagne, dans la moitié nord du pays, dans une zone plutôt rurale avec des endroits comme La Corogne, León, Burgos, Bilbao, Saragosse et Teruel, et même Majorque, l'île des Baléares en mer méditerranée.

Elle sera également totalement visible dans une très petite zone du nord-est du Portugal, et partiellement visible dans le nord de l'Amérique du Nord, une grande partie de l'Europe et l'ouest de l'Afrique.

Deux minutes

La durée maximale de l'éclipse en phase de totalité, lorsque la Lune couvrira entièrement le Soleil et plongera les observateurs dans l'obscurité, durera un peu plus de deux minutes, et sera visible au crépuscule en Espagne.

Le gouvernement espagnol a annoncé jeudi qu'il avait choisi l'Observatoire de Yebes, à environ 70 km au nord-est de Madrid, comme:

«Centre officiel de suivi de l'éclipse totale de Soleil, la première des trois grandes manifestations extraordinaires qui constituent la triple éclipse.»

La triple éclipse désigne les trois phénomènes de ce type que l'Espagne connaîtra en 2026, 2027 et 2028.

Le 2 août 2027, une éclipse totale d'une durée exceptionnelle de six minutes sera visible dans le sud du pays, tandis qu'en janvier 2028 se produira une éclipse annulaire, c'est-à-dire une éclipse au cours de laquelle la Lune ne couvre pas entièrement le disque solaire et laisse apparaître un anneau lumineux autour de sa silhouette.

Le prix des hébergements pour la première de ces éclipses a explosé dans ces zones d'habitude peu fréquentées en été.

Ainsi, une recherche d'hébergements effectuée jeudi dans la ville de Teruel, pour le 12 août, donnait des résultats allant de 300 euros à 1400 euros pour un appartement particulier.

Dans la ville de Burgos, il ne restait aucun hébergement à moins de 600 euros, et un appartement de 60 m2 était affiché à 5000 euros la nuit. (dal/ats/afp)