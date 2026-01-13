brouillard-1°
Bernina souffre et veut délocaliser en Thaïlande

Ein Mitarbeiter bei der Montage der neuen Naehmaschine Bernina 990 in der Bernina-Produktionsstaette, aufgenommen in Steckborn am Mittwoch, 7. Juni 2024. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Le centre de production de Bernina.Image: KEYSTONE

Ce fleuron de l'industrie suisse veut délocaliser en Thaïlande

Les jours de la production de machines à coudre Bernina en Suisse semblent comptés. Pour des raisons économiques, le groupe étudie la possibilité de transférer sa fabrication vers son usine en Thaïlande. Au maximum, 40 postes seraient concernés.
13.01.2026, 09:4213.01.2026, 09:42
Thomas Griesser Kym / ch media

Bernina, le fabricant suisse de machines à coudre, emploie 1246 personnes dans le monde. Sur son site principal de Steckborn, dans le canton de Thurgovie, travaillent 334 collaborateurs. Ce site abrite non seulement l’administration, mais aussi l’intégralité du département de développement, une production de pièces mécaniques et l’assemblage du modèle haut de gamme «Bernina 990», disponible dans le commerce spécialisé en Suisse depuis septembre 2024 au prix conseillé de 14 995 francs.

Mais la production à Steckborn pourrait bientôt prendre fin. Bernina a annoncé qu’elle envisage de transférer certaines lignes de fabrication vers la Thaïlande. Les postes touchés seraient principalement ceux liés à l’assemblage des machines et à certaines étapes de la production mécanique. La fabrication des prototypes ainsi que le centre logistique pour les accessoires et pièces détachées resteront en Suisse.

L’entreprise a lancé une procédure de consultation avec les représentants du personnel. La décision d’étudier ce transfert a été prise par la direction, avec l’accord du conseil d’administration et de la famille propriétaire Ueltschi. Comme principal motif, Bernina invoque la conjoncture économique aux Etats-Unis et la faiblesse du dollar.

Ein Mitarbeiter bei der Montage der neuen Naehmaschine Bernina 990 in der Bernina-Produktionsstaette, aufgenommen in Steckborn am Mittwoch, 7. Juni 2024. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Des employés assemblent la Bernina 990 en Suisse.Image: KEYSTONE

Les Etats-Unis, un risque trop concentré pour Bernina

Le groupe explique avoir «subi une forte pression économique» en 2025. Près des trois quarts de son chiffre d’affaires sont réalisés aux Etats-Unis, dont environ 70% grâce à son activité principale: la fabrication et la vente de machines à coudre et à broder. La conjoncture mondiale et étasunienne, et surtout l’évolution du cours du dollar par rapport au franc, «représentent un défi considérable pour l’entreprise».

Actuellement, le dollar ne vaut plus que 0,80 franc, contre 0,90 il y a un an. Cette dépréciation a contraint Bernina à augmenter significativement ses prix sur le marché américain, avec un effet difficile à anticiper sur la demande. En d’autres termes, les machines Bernina étant devenues plus chères pour les consommateurs américains, la demande pourrait diminuer. Le groupe anticipe par ailleurs d’autres risques commerciaux pour 2026.

Pourquoi il faut se réjouir pour le franc et se «méfier» du dollar en 2026

Avec ce transfert potentiel vers la Thaïlande, le CEO Kai Hillebrandt souhaite soutenir la rentabilité de l’entreprise et préserver les quelque 300 postes restants à Steckborn. Le résultat de la procédure de consultation sera annoncé le 11 février 2026. En 2024, le groupe avait réalisé un chiffre d’affaires de 251 millions de francs.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich

