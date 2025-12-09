brouillard
DE | FR
burger
International
Thaïlande

Les affrontements se poursuivent entre la Thaïlande et le Cambodge

Les affrontements se poursuivent entre la Thaïlande et le Cambodge
Des soldats thaïlandais évacuent un soldat blessé.Keystone

Les affrontements se poursuivent entre la Thaïlande et le Cambodge

La Thaïlande et le Cambodge s'accusent mutuellement d'avoir déclenché la reprise des combats. Ceux-ci se poursuivent et ont déjà fait sept victimes civiles.
09.12.2025, 06:0409.12.2025, 06:04

Malgré les appels internationaux à la désescalade, les affrontements se poursuivaient mardi à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Un nouveau bilan fait état d'au moins sept victimes civiles.

Les deux pays voisins d'Asie du Sud-Est s'accusent mutuellement d'avoir déclenché la reprise des combats dimanche soir, moins de deux mois après un accord de cessez-le-feu cosigné par le président américain Donald Trump.

Cambodge-Thaïlande: regain de tension et escarmouches

Le Cambodge affirmait jusqu'ici ne pas avoir répondu aux attaques de la Thaïlande, qui a notamment mené lundi des frappes aériennes sur les zones frontalières. Mais l'ancien premier ministre cambodgien Hun Sen a fait savoir mardi que l'armée cambodgienne avait engagé une riposte «après avoir fait preuve de patience pendant plus de 24 heures afin de respecter le cessez-le-feu et pour avoir le temps de mettre la population à l'abri».

«Nos forces doivent se battre partout où l'ennemi a attaqué», a écrit mardi matin sur le réseau social Facebook l'influent ex-dirigeant, invitant ses troupes à «détruire les forces ennemies».

Des milliers de déplacés

Le ministère cambodgien de la défense a par ailleurs annoncé la mort de trois nouveaux civils, dont deux dans des bombardements thaïlandais au cours de la nuit sur la province frontalière de Banteay Meanchey. Cela porte à sept, selon Phnom Penh, le nombre de civils cambodgiens tués depuis la reprise des hostilités, ainsi qu'une dizaine de blessés, dont un journaliste local.

L'armée thaïlandaise a avancé de son côté mardi un bilan d'un soldat tué et de 29 autres blessés, alors que des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées des deux côtés de la frontière.

Thai residents who fled homes following clashes between Thai and Cambodian soldiers rest at an evacuation center in Buriram province, Thailand, Monday, Dec. 8, 2025. (AP Photo/Sopa Saelee) Thailand Ca ...
Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées des deux côtés de la frontière.Keystone

La reprise des combats inquiète la communauté internationale. Le secrétaire général de l'ONU António Guterres et l'Union européenne ont notamment appelé lundi les deux pays à la «désescalade» et à «la plus grande retenue».

Rien n'a été réglé

Opposés de longue date concernant le tracé de leur frontière, la Thaïlande et le Cambodge s'étaient déjà affrontés pendant cinq jours en juillet, faisant 43 morts et contraignant 300 000 personnes à évacuer.

Les deux voisins ont signé le 26 octobre, sous l'égide de Donald Trump, un accord de cessez-le-feu qui a été suspendu quelques semaines plus tard par la Thaïlande après l'explosion d'une mine terrestre ayant blessé plusieurs de ses soldats.

Les deux parties s'étaient engagées à retirer leurs armes lourdes, à déminer les zones frontalières et à poursuivre le dialogue, mais rien n'a été réglé sur le fond.

Le conflit repose sur un différend ancien concernant le tracé de certaines parties de leur frontière, longue de 800 kilomètres et datant de la colonisation française. (ats)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le bilan des inondations à Sumatra monte à près de 1000 morts
Le bilan des inondations et des glissements de terrain qui ont frappé l'île indonésienne ne cesse de grimper: 961 personnes ont perdu la vie, selon le dernier décompte des autorités. D'autres pays de la région ont également été touchés.
Les inondations et glissements de terrain dans l'île indonésienne de Sumatra ont fait 961 morts et 5000 blessés, a annoncé lundi l'Agence indonésienne de gestion des catastrophes (BNPB) tandis que se poursuit le déblaiement des régions sinistrées, auquel participent des éléphants.
L’article