Les enseignants américains sont au bord du burnout à cause de... TikTok

Avec les défis et autres vidéos virales, TikTok pose de plus en plus de problèmes aux enseignants, car c'est bien plus qu'une simple distraction en classe.

Le plus grand syndicat d'enseignants des États-Unis a demandé à TikTok, ainsi qu'à Facebook et Twitter, de faire davantage pour mettre fin à la diffusion de défis viraux (challenges, en anglais) et de fausses informations qui ont mis en danger la sécurité des éducateurs.

Une lettre envoyée à TikTok

Selon le Wall Street Journal, Becky Pringle, présidente de l'Association nationale de l'éducation, a rédigé une lettre adressée à Facebook, TikTok et Twitter, dénonçant un certain nombre d'incidents récents, résumés ainsi:

Comme le défi «lécheurs diaboliques», qui implique que les élèves vandalisent et volent les biens de l'école, et le défi «gifler un prof'», qui est assez explicite. Une violence alimentée par la désinformation: Des groupes radicaux ont attaqué des enseignants pour avoir fait respecter le port du masque, et un autre groupe a tenté d'utiliser des attaches zip pour enlever un directeur d'école en Arizona pour avoir fait respecter la politique de quarantaine.

Une première mesure de la part du principal intéressé

En guise de réponse, TikTok a décidé de supprimer le contenu associé au défi «lécheurs diaboliques» et a promis de faire de même avec le défi «gifler un professeur». Mais malheureusement, ces mesures arrivent un peu trop tard, au vu de l'ampleur qu'ont déjà pris ces défis.

En attendant plus de mesures, les enseignants demandent à ce que chaque plateforme s'engage à «corriger ses algorithmes pour privilégier la sécurité publique aux profits». A ce jour, aucune des trois entreprises n'a publié de réponse officielle, mais Twitter a accusé réception de la lettre et prévoit d'y répondre.