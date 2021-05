Le fondateur de TikTok démissionne en Chine

TikTok s'est cassé: les internautes en PLS

Lundi soir, des utilisateurs du réseau social se sont retrouvés sans followers. Paniqués et nus, ils sont allés se rassurer sur une autre plateforme qui fonctionne très bien: Twitter.

Hier soir, stupeur et tremblements sur TikTok. Des utilisateurs du réseau social ont eu la mauvaise surprise de découvrir qu’ils n’avaient plus aucun follower. Même Charli d'Amelio, l’influenceuse la plus suivie, a vu son compteur de 114 millions de followers tomber à zéro pendant quelques heures.

Du coup, les internautes se sont rassemblés dans la chapelle Twitter pour gémir à l'unisson. Le problème technique a finalement été résolu depuis. Je suis soulagée, j'ai pu récupérer mes 23 …