M6, les jurés et les candidats appellent à ne pas regarder Top Chef

La grande chaîne française, aidée des participants et des chefs de brigade, a décidé de torpiller sa propre émission pour soutenir les restaurateurs français.

Via E-Mail teilen

In Whatsapp teilen

In Messenger teilen

Plus «International»

Fait rare à la télévision, M6 a décidé d'inciter les téléspectateurs à ne pas regarder la finale de son émission phare Top Chef en direct mercredi soir. Mais à aller plutôt dans les restaurants pour soutenir leur réouverture.

L'initiative est d'autant plus originale que Top Chef, une des émissions emblématiques de M6, a engrangé des records d'audience auprès de plusieurs catégories de téléspectateurs pour sa douzième saison qui s'achève ce mercredi.