Vous pensez que l'Everest est le sommet le plus haut du monde? Ce volcan n’est pas d’accord

L'Everest est la plus haute montagne de la Terre. Keystone

Avec ses 8 848 mètres d'altitude, l'Everest est la plus grande montagne sur Terre. Mais surprise: ce n'est pas le point culminant de la planète. Explications.

Sandra Simonsen / t-online

Un article de

La plus grande montagne du monde est le mont Everest, ça, tous les enfants le savent. Mais le point culminant de la terre est-il à son sommet? Pas du tout. Parce que le point le plus haut de la planète se trouve en Equateur. Plus précisément, au sommet du volcan inactif Chimborazo. Même Wikipédia le confirme. Vous n'êtes pas convaincu? On vous explique.

Le volcan Chimborazo: Image: Moment RF

L'Equateur domine le monde

À environ 165 kilomètres au sud de l'équateur, dans les Andes équatoriennes, se trouve le volcan Chimborazo, dans la province du même nom. Les principales villes proches du sommet sont Riobamba, Ambato et Guaranda.

Il est logé dans une réserve naturelle créée pour protéger l'habitat des lamas et des alpagas. Sa dernière éruption remonte à environ 550 ans. Depuis, il est considéré comme inactif.

Pourquoi le Chimborazo est-il plus haut que l'Everest?

Le Chimborazo atteint une hauteur de 6 310 mètres. Ce qui en fait la plus haute montagne de l'Equateur. Le mont Everest, situé dans l'Himalaya, atteint 8 848 mètres. Attendez, pourquoi considère-t-on que le volcan dépasse la montagne? Si l'on prend les données mesurées depuis le niveau de la mer, alors là, clairement, l'Everest dépasse son concurrent de plus de 2 000 mètres. Mais il y a un «mais».

Le sommet du Chimborazo est beaucoup plus proche de l'équateur. Une information clé qui est bien souvent oubliée. Comme la Terre n'est pas une véritable sphère, mais plutôt un ellipsoïde de révolution en raison de sa rotation, la distance entre le centre de la Terre et l'équateur est nettement plus grande que, par exemple, entre le centre de la Terre et les pôles nord et sud.

La règle suivante s'applique: plus un point est proche de l'équateur, plus il est éloigné du centre de la terre - et pour cette raison, le sommet du Chimborazo est le point culminant de notre planète. Il est deux kilomètres plus loin du centre de la terre que le sommet du mont Everest:

La distance du sommet au centre de la terre est de 6 384 kilomètres.

Tandis que le sommet du mont Everest n'est «que» à 6 382 kilomètres de le centre de la terre.

Apprécié des alpinistes

Toit du monde ou non, le Chimborazo est très apprécié des professionnels. Son ascension est relativement facile et possible toute l'année. De nombreuses agences de voyage proposent des visites du volcan, et il existe également des refuges de montagne pour accueillir les marcheurs.

D'ailleurs, Alexander von Humboldt a entamé la première véritable tentative d'ascension en 1802. Il a atteint une hauteur d'environ 5 600 mètres. Grâce à son exploit, l'explorateur a pu décrire les tous premiers symptômes du mal des montagnes.

L'approvisionnement en eau

Aujourd'hui, la partie supérieure de la montagne est recouverte de glace à une hauteur d'environ 5 100 mètres. Le glacier descend jusqu'à 4 600 mètres dans la vallée, ce qui permet d'approvisionner en eau une grande partie des provinces de Bolivar et de Chimborazo. La glace est notamment vendue sur les marchés.

En raison notamment du changement climatique, les glaciers ont énormément reculé ces dernières années. Et bien qu'il règne sur le monde, le Chimborazo ne fait pas exception.

Traduit et adapté de l'allemand par Anaïs Rey