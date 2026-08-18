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Une vicieuse arnaque vise les visiteurs d'Europa-Park

Les montagnes russes Voltron Nevera à Europa-Park Rust (photo d&#039;archive): dans ce parc de renommée mondiale, les visiteurs peuvent toujours se réjouir de découvrir de nouvelles attractions.
Le parc d'attractions, situé à Rust, dans le sud de l'Allemagne, est très populaire auprès des Suisses.Image: Philipp von Ditfurth / dpa

Une vicieuse arnaque vise les visiteurs d'Europa-Park

Un faux site imitant celui du parc d'attractions tente d’attirer les visiteurs avec des offres alléchantes. Sur les réseaux, «eCop François» appelle à la vigilance.
18.08.2026, 09:4218.08.2026, 11:08

Une nouvelle arnaque vise les visiteurs d'Europa-Park, prévient le policier vaudois François Nanchen sur ses réseaux sociaux. Connu pour ses messages de prévention sur les nouvelles escroqueries, «eCop François» n'a pas manqué de détecter l'apparition d'un site imitant celui du célèbre parc d'attractions, parlant de «charognes d'escrocs».

Au moyen d'un nom de domaine enregistré le 13 août, les malfaiteurs espèrent prendre les amateurs du parc dans leurs filets en faisant miroiter des offres exclusives et des rabais alléchants. Cependant, comme l'explique bien François Nanchen:

«Si on commande un truc là-dessus, au mieux on ne reçoit pas son billet, et au pire, on se fait dévaliser le contenu de notre carte de crédit»

Un site plus vrai que nature

Et en effet, lorsqu'on se rend sur le fameux site frauduleux, on ne peut que constater à quel point le travail d'imitation a bien été réalisé.

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«Quelqu'un a versé du Coca sur nous»: cette pratique agace à Europa-Park

Page d'accueil, modules de réservation, section foire aux questions, pages d'informations légales, barre d'acceptation des cookies… tout y est, avec les véritables adresses et numéros de contact.

Plus que jamais, il convient donc de faire preuve de la plus grande vigilance lorsque vient le moment d'effectuer une réservation sur internet. Car les escrocs s'améliorent d'année en année, et il n'est pas possible ici de découvrir le pot aux roses par le biais de fautes d'orthographes disgracieuses, le site en étant pour ainsi dire exempt.

Ce qui peut en revanche mettre la puce à l'oreille, c'est l'extension de domaine en «.com» au lieu du «.de» officiel. Autre élément douteux, la présence d'un logo mal détouré et de piètre qualité sur la home page. Si vous comptez vous rendre à Europa-park prochainement, vérifiez bien d'être sur le bon site! (ysc)

C&#039;est alléchant, mais il ne faut surtout pas cliquer!
C'est intéressant, mais il ne faut surtout pas cliquer!Image: Capture d'écran watson
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