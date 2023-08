Ce village autrichien est excédé par les touristes

(traduit et adapté par cru)

En mai dernier, pour protester contre les nuisances sonores et le trafic important, des riverains ont brièvement érigé un mur en bois à l'endroit le plus prisé pour les selfies. Celui-ci bloquait littéralement la vue sur les Alpes . Après un tollé dans les médias sociaux, il a été retiré.

Friedrich Idam, de la liste citoyenne «Bürger für Hallstatt», a déclaré au quotidien Die Presse qu'il s'attendait en fait à être attaqué par les commerçants de Hallstatt pour cette action. Mais ceux-ci se sont montrés accueillants et compréhensifs. Les manifestants réclament entre autres l'interdiction aux bus touristiques de circuler après 17 heures.

«Limitations radicales du tourisme de masse», «Nous devons protéger notre espace de vie» et «Mesure d'urgence maintenant sinon nous serons écrasés.» C'est par ces mots que les citoyens de la ville autrichienne de Hallstatt ont protesté contre la foule de touristes qui a l'habitude de prendre d'assaut leur village en haute saison. Selon la Kronenzeitung, la manifestation a réuni une centaine d'habitants et a tenté de bloquer le tunnel d'accès à la ville.

En Autriche, le petit village d'Hallstatt est magnifique et il est devenu un haut lieu pour les touristes asiatiques grâce à une série Netflix. Les habitants, eux, en ont assez et le font savoir.

